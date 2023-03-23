"Финам" присвоил рейтинг покупать акциям JD.com на Гонконгской бирже

"Финам" присвоил рейтинг покупать акциям JD.com Inc. с листингом на Гонконгской бирже с прогнозной стоимостью на уровне 203,3 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

По ADS эмитента с листингом в США прогнозная стоимость составляет $51,8 за штуку на горизонте года, указывает эксперт Ксения Лапшина.

"Бумаги JD.com с начала 2023 года скорректировались в цене на 30% при отсутствии негативных новостей и сильно отстали от широкого рынка. Они торгуются вблизи октябрьских минимумов, тогда как Hang Seng сейчас на 35% выше минимумов прошлого года. Эмитент торгуется со средним дисконтом 50% по мультипликаторам P/E NTM и EV/EBITDA NTM относительно аналогов в КНР и США, и в текущих реалиях фундаментальная оценка компании неоправданно низкая. Мы ждем от компании хороших результатов в 2023 году на фоне постепенного восстановления потребительского спроса после отмены ковидных ограничений в КНР. На среднесрочном горизонте JD.com имеет все шансы обогнать по динамике широкий рынок и своих конкурентов", - пишет аналитик в обзоре.

JD.com Inc. - китайская технологическая компания, один из ведущих игроков в отрасли электронной коммерции в КНР.

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