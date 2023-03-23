Возможен рост котировок нефти в ближайшее время - БКС Экспресс

Благоприятный сантимент может поддержать дальнейший рост котировок нефти марки Brent, но чрезмерная активность покупателей в конце текущей недели маловероятна, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Умеренность решения ФРС в повышении ставки и скромное увеличение запасов сырья в США поддержали третий день роста по фьючерсам на нефть марки Brent, которым в среду удалось закрепиться выше $76 за баррель. Благоприятный сантимент может поддержать дальнейшее восстановление, хотя перед выходными чрезмерной активности покупателей ждать не стоит, - пишет аналитик в комментарии. - Потенциал разворачивающейся волны роста ограничен зеркальной зоной сопротивления $77,7-78 за баррель. В четверг утром котировки вновь теряют около 1%, что стало уже привычным паттерном на этой неделе. Информационный фон в конце недели может быть преимущественно нейтральным".

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