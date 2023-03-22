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22 марта 2023 года 19:00

Евробонды РФ не продемонстрировали в среду яркой динамики на фоне незначительных изменений UST

Москва. 22 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании объявления итогов очередного заседания ФРС. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ слегка расширились, а для ряда бумаг - немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 29 базисных пунктов, подешевев до 61,6% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов и составила 10,01% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 64,52% от номинала (доходность - 9,74% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 2 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 2 базисных пункта, подешевев до 43,01% от номинала (его доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 12,71% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 1 базисный пункт - до 43,68% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 35,17% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 78 базисных пунктов - до 42,47% от номинала (их доходность выросла на 57 базисных пунктов и составила 27,73% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 1 базисный пункт, подешевев до 41,48% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта - до 21,69% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал за день на 39 базисных пунктов - до 87,42% от номинала (его доходность снизилась на 90 базисных пунктов - до 30,11% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, составив 65,85% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 22 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом на мировых рынках капитала, в том числе секторе базовых активов (US Treasuries), в середине недели отмечается некоторое затишье.

Глобальные инвесторы ждут объявления итогов очередного заседания Федеральной резервной системы. Решение ФРС станет известно в 21:00 мск, а в 21:30 начнется традиционная пресс-конференция главы центробанка Джерома Пауэлла. Котировки фьючерсов на уровень ключевой процентной ставки показывают, что рынок видит 89%-ную вероятность ее повышения на 25 базисных пунктов.

Однако такая уверенность скрывает высокую степень неопределенности в отношении денежно-кредитной политики, отмечает MarketWatch. Экономисты задаются вопросом, как поступит Федрезерв, которому нужно продолжать борьбу с инфляцией, все еще значительно превышающей таргетируемые 2%, и одновременно не допустить усиления давления на столкнувшийся с проблемами банковский сектор.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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