"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил рекомендацию для акций Consolidated Edison до "покупать" прогнозной стоимостью на уровне $104 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Consolidated Edison в 2023 году будет получать поддержку благодаря росту тарифов и доходности собственного капитала, а также налоговым льготам. Компания также проводит обратный выкуп собственных акций после разводнения прибыли на акцию (EPS) в результате размещения новых бумаг. Менеджмент ожидает роста прибыли на фоне снижения нагрузки издержек по статьям энергоносителей и закупаемой энергии. Ожидается также и уменьшение процентных расходов. Сейчас компания прогнозирует годовой темп роста EPS в следующие три года на уровне 5-7%", - отмечают эксперты.

Также аналитики обращают внимание, что в феврале 2023 года Consolidated Edison повысила квартальные дивиденды на 2,5% (до $0,81/акцию или $3,24 в годовом исчислении). Текущая дивдоходность составляет около 3,6%, что немного выше средней по компаниям сектора.

Consolidated Edison поставляет электроэнергию, газ и паровое отопление жилому сектору Нью-Йорка, прилегающему округу Винчестер и некоторым другим близлежащим районам. Компания владеет собственной распределительной сетью, но, как правило, покупает, а не генерирует электроэнергию, используемую в ее системе.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.