"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Airbnb

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций сервиса аренды жилья Airbnb Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $120 за штуку после выхода результатов за четвертый квартал 2022 года, сообщается в аналитическом материале.

Хотя бизнес компании успешно восстанавливается после пандемии, основное давление на акции компании может оказать замедление динамики туризма на фоне ухудшения макроконъюнктуры, указывают эксперты

Airbnb Inc. - американская компания, владеющая одноименным сервисом краткосрочной аренды жилья по всему миру. Сервис позволяет снимать жилье без посредников, что делает процесс аренды быстрым и удобным как для арендатора, так и для владельца.

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