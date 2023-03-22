Рубль днем умеренно дешевеет к доллару и евро на фоне снижающейся нефти

Москва. 22 марта. Доллар США и евро растут на Московской бирже в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти.

Курс доллара США составил 76,94 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 28 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,01 руб./EUR1, подорожав на 40,25 копейки. Евро торгуется выше 83 руб. впервые с 21 апреля 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 33,5 копейки - до 79,67 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 0,3 копейки - до 11,15 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах на фоне негативной динамики цен на нефть и в ожидании ключевого события недели - решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке. Мартовское заседание американского центробанка проходит в условиях повышенной неопределенности, поскольку к высокой инфляции и низкой безработице прибавились еще и банковские проблемы.

Консенсус-прогноз предусматривает подъем базовой ставки на 25 базисных пунктов. Котировки фьючерсов на уровень ставки говорят о том, что трейдеры видят примерно 83%-ную вероятность такого шага. При этом многие экономисты, включая представителей ведущих банков Уолл-стрит, отозвали прогнозы на подъем ставки и теперь полагают, что Федрезерв возьмет паузу и не станет менять стоимость заимствований.

Решение ФРС будет объявлено в среду в 21:00 МСК вместе с обновленными макроэкономическими прогнозами. В 21:30 МСК начнется традиционная пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла.

Тем временем, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард не видит признаков замедления базовой инфляции в еврозоне, а темпы роста потребительских цен в целом остаются высокими. "С июля прошлого года мы повысили процентные ставки на 350 базисных пунктов. Тем не менее, инфляция по-прежнему высока, и неопределенность в отношении ее дальнейшего развития усилилась", - заявила она, выступая во Франкфурте в среду.

Лагард также отметила, что в ситуации высокой неопределенности еще более важно, чтобы решение об изменении ставки принималось на основе поступающих данных. Поэтому сейчас она не будет зарекаться ни от дальнейшего повышения ставки, ни от паузы в ее подъеме.

На прошлой неделе ЕЦБ повысил процентные ставки на 50 б.п. По словам Лагард, этот шаг был необходим для того, чтобы "ослабить спрос" и "сохранить сильный контроль над инфляционными ожиданиями", сообщает MarketWatch.

Цены на нефть слабо снижаются днем в среду после активного подъема по итогам двух предыдущих сессий.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,49% - до $74,95 за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,53% - до $69,3 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 2,1%, WTI - на 2,7%.

Росту цен способствовало заявление вице-премьера РФ Александра Новака о том, что Россия продлит действие решения о сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до июня 2023 года.

Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 3,26 млн баррелей.

Официальные данные американского Минэнерго будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Аналитики в среднем ожидают, что запасы нефти снизились примерно на 1,57 млн баррелей.

"Во вторник рубль смог укрепиться на фоне выросших цен на нефть и фактора налогового периода. В среду курс пары "доллар-рубль" снижается и находится у 76,8 руб./$1. Итоги заседания ФРС будут раскрыты лишь вечером, и сегодня курс пары "доллар-рубль", вероятно, продолжит двигаться в диапазоне 76,0-77,5 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Перспектива обновления мартовских пиков у курса пары "доллар-рубль" остается в силе. Накануне рубль воспользовался отскоком нефтяных котировок и впервые за неделю завершил торги в плюсе к доллару. В среду в утренние часы рубль успел обновить максимум предыдущего дня, укрепляясь до 76,61 руб., однако восстановление цен на нефть не получило своего продолжения, и российская валюта снова ушла в минус. К середине дня пара "доллар-рубль" вела борьбу за уровень в 77 руб. Мы ожидаем, что в ближайшее время USD продолжит постепенное движение на российском рынке в сторону 80 руб. В феврале и марте курс доллара обновлял максимумы предыдущих месяцев, и нельзя исключать аналогичной ситуации в апреле (на сегодняшний день мартовский максимум остается на уровне 77,76 руб.). При этом в случае формирования тенденции на восстановление нефтяными котировками потерь с начала марта рубль будет получать минимальную поддержку от данного фактора из-за ограничений на российский экспорт. В то же время темпы ослабления российский валюты из-за сокращения профицита торгового баланса будут сдерживаться "токсичностью" доллара и евро в условиях приобретающих все больший масштаб ограничений против российского финансового сектора", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов повысились в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,71% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 5 б.п. - до 7,57% годовых, ставка на срок 1 месяц поднялась на 3 б.п. - до 7,86% годовых. Ставки на срок 3 и 6 месяцев увеличились на 1 б.п. каждая - до 8,32% и 8,48% годовых соответственно.