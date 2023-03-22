Рубль пока продолжит сдавать позиции в паре с евро - Freedom Finance Global

Вероятно укрепление пары EUR/RUB до уровня в 85 руб./EUR1 - денежно-кредитная политика ЕЦБ продолжит оказывать основное давление на курс рубля к евро в ближайшей перспективе, локально укреплению российской валюты может содействовать позитивная динамика нефтяных котировок, но глобальным трендом останется нисходящий, сокращение экспорта и налаживание параллельного импорта из ЕС также негативны для рубля, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

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