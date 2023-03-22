Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для акций Tencent

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Tencent с прогнозной стоимостью 400 гонконгских долларов (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 15% от текущего уровня, сообщается в комментарии аналитиков.

"Компания Tencent по итогам 2022 года зафиксировала первое в своей истории снижение выручки, но в целом отчетность сюрпризов не преподнесла. После сильного роста котировок бумаги мы понизили рейтинг по акциям эмитента с "покупать" до уровня "держать" 23 января 2023 года и на данный момент не видим оснований для изменения оценки компании. Целевая цена на уровне HKD400 за акцию предполагает потенциал роста стоимости бумаг в 15%", - указывают эксперты Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.