"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Tencent с прогнозной стоимостью 366,3 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 5,5% от текущего уровня, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

"Мы позитивно оцениваем перспективы Tencent на 2023 год, доходы компании должны показать хорошие темпы восстановления за счет открытия экономики. Тем не менее пока сохраняем по акциям рейтинг "держать" с целевой ценой HKD366,3 и "апсайдом" 5,5% ввиду того, что гонконгский рынок в целом находится на стадии консолидации. Tencent торгуется на 65% выше минимумов прошлого года, тогда как индекс Hang Seng только на 35%. Эмитент имеет все шансы и дальше демонстрировать опережающую динамику, если финпоказатели компании за первый квартал окажутся на высоте", - указывает эксперт Ксения Лапшина.

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