Возможно ослабление рубля до 80 руб./$1 в ближайшее время - "Велес Капитал"

Возможно постепенное ослабление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 80 руб./$1 в ближайшее время, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время доллар продолжит постепенное движение на российском рынке в сторону 80 руб./$1. В феврале и марте курс доллара обновлял максимумы предыдущих месяцев, и нельзя исключать аналогичной ситуации в апреле (на текущий момент мартовский максимум остается на уровне 77,76 руб./$1). При этом в случае формирования тенденции на восстановление нефтяными котировками потерь с начала марта рубль будет получать минимальную поддержку от данного фактора из-за ограничений на российский экспорт. В то же время темпы ослабления российский валюты из-за сокращения профицита торгового баланса будут сдерживаться "токсичностью" доллара и евро в условиях приобретающих все больший масштаб ограничений против российского финансового сектора", - пишет эксперт в обзоре.

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