Индекс Мосбиржи завершит торги среды в диапазоне 2350-2450 пунктов - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи завершит торги среды в диапазоне 2350-2450 пунктов, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Ориентир для индекса РТС: 960-1000 пунктов, отмечается в комментарии.

"Торги на Московской бирже 22 марта начались снижением основных фондовых индексов. Вероятно, это коррекция на фоне фиксаций прибыли трейдерами, так как в преддверии приезда в РФ делегации из Китая российский фондовый рынок прибавил более 5%", - пишет Чернов.

В лидеры роста в первой половине дня вышли фишки Globaltrans (+2,65%), Polymetal (+1,41%) и ВТБ (+1,29%), констатирует эксперт.

"Компания Globaltrans стала одним из главных бенефициаров увеличения товарооборота между РФ и Китаем, - подчеркивается в комментарии. - На встрече главы государств обсуждали возможность расширения логистических коридоров и увеличения товарооборота по итогам года до $200 млрд. Polymetal дорожает, следуя за глобальными ценами на золото, которые в моменте прибавляют 0,45%. Котировки ВТБ растут на сообщениях Frank Media о том, что банк нашел группу инвесторов для всего пакета акций, который готовится для вторичного размещения во II квартале 2023 года".

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