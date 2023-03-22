Договоренности России и Китая по второй "Силе Сибири" - долгосрочный позитив для акций Газпрома - ПСБ

Договоренности России и Китая по "Силе Сибири-2" являются долгосрочным позитивом для акций "Газпрома", говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"По итогам переговоров России с Китаем практически достигнуты договоренности по проекту "Газпрома" "Сила Сибири-2" мощностью 50 млрд куб.м, что сравнимо с Северным потоком (55 млрд куб. м). Это позволит еще более эффективно переориентироваться на Азию. Действующие мощности "Силы Сибири" (38 млрд куб.м) не могут обеспечить перенаправление всего выпавшего потока поставок из-за отказа Европы. Для бумаг "Газпрома" это долгосрочный позитив", - пишут аналитики банка.

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