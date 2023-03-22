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22 марта 2023 года 11:45

Рынок акций РФ утром проседает во главе с Газпромом, индекс Мосбиржи опустился к 2380п

Москва. 22 марта. Рынок акций РФ утром в среду корректируется вниз в рамках фиксации прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с внешних рынков капитала и в ожидании решений Федрезерва США по монетарной политике; индекс МосБиржи опустился в район 2380 пунктов во главе с бумагами "Газпрома".

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2382,59 пункта (-0,7%), индекс РТС - 975,12 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,7%.

Доллар подрос до 76,99 рубля (+0,33 рубля).

Подешевели акции "Газпрома" (-1,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,6%), Сбербанка (-1,2% и -1,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,7%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,4%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%).

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на рынок акций РФ пришло охлаждение в краткосрочном периоде. Мощный рост акций в последние дни игнорировал обвал цен на нефть, теперь рынок отыгрывает этот негативный фактор. В США американский регулятор должен огласить решение по ставке: рынок уже готов к повышению ставки на 0.25 п.п., главное, чтобы комментарии были "мягкими".

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, решение ФРС определит динамику рынков на ближайшее время.

"Риски банковского кризиса в мире немного ослабли. Внимание инвесторов переключается на заседание ФРС. Наиболее вероятным его исходом станет повышение ставки на 25 базисных пунктов, но и сохранение ставки также может состояться. Выросли индексы акций в Азии, но этот рост еще далек от компенсации потерь прошлой недели. Нефть дешевеет на фоне роста запасов в США. На российском рынке многие отмечают перегретость индексов и необходимость коррекции", - констатирует аналитик.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в среду рынок акций РФ может сохранить коррекционный настрой ввиду отсутствия новых внутренних драйверов для повышения и сильной перекупленности таких бумаг, как Сбербанк (MOEX: SBER). Накануне Владимир Путин и Си Цзиньпин провели продуктивную встречу, по итогам которой обсуждали проекты в нефтегазовой сфере и договорились многократно расширить сотрудничество в восьми сферах, в том числе в финансовой и транспортной. Экономическое сближение России и Китая продолжается, что благоприятно для инвестиционных настроений, полагает аналитик.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ уже отыграл ожидания повышенных дивидендов от госкомпаний и визит китайского лидера в Москву и не нашел новых драйверов подъема. Теперь любой негатив может быть использован для коррекции.

Переговоры глав России и Китая прошли плодотворно, но все договоренности вряд ли будут известны, считает Антонов. Из важных моментов он выделяет решение о поставке Китаю до 2030 года 98 млрд кубометров газа и еще 100 млн тонн СПГ. Эти новости среднесрочно позитивны, прежде всего, для акций "Газпрома" и "НОВАТЭКа".

Намного лучше рынка, по его словам, выглядит Сбербанк - бумаги будут продолжать поддерживать 13%-ная дивидендная доходность и ожидания сильных результатов по текущему году. По-прежнему можно ожидать роста акций Сбера в район 240 руб., считает Антонов.

Неопределенность относительно итогов заседания ФРС остается высокой, и до разрешения вопроса западные площадки, скорее всего, проведут время в боковике. Поводов для продолжения роста и ухода индекса МосБиржи выше 2400 пунктов пока нет, полагает эксперт.

В США накануне основные индексы выросли на 1-1,6% во главе с Nasdaq на фоне ослабления напряженности в банковской сфере.

США окажут дополнительную поддержку вкладчикам мелких банков, если в этом возникнет необходимость, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. При этом она считает, что в банковской отрасли "ситуация стабилизируется" после недавних действий властей, сообщает The Wall Street Journal.

В среду на рынках Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Инвесторы надеются на то, что худший этап банковского кризиса остался позади, пишет Trading Economics. Кроме того, все внимание сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы США.

Консенсус-прогноз предусматривает подъем базовой ставки на 25 базисных пунктов по итогам мартовской встречи руководства американского ЦБ. Котировки фьючерсов на уровень ставки говорят о том, что трейдеры видят примерно 83%-ную вероятность такого шага. Однако многие экономисты, включая представителей ведущих банков Уолл-стрит, отозвали прогнозы на подъем ставки и теперь полагают, что Федрезерв возьмет паузу и не станет менять стоимость заимствований.

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вниз после 2-дневного роста примерно на 4%.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $74,97 за баррель (-0,5% и +2,1% накануне), майская цена WTI - $69,28 за баррель (-0,6% и +2,7% во вторник).

Вице-премьер РФ Александр Новак во вторник заявил, что Россия продлит действие решения о сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до июня 2023 года. В начале февраля было объявлено, что в ответ на введение потолка цен на нефть с марта её производство будет снижено.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-3,7%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-2,2%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-1,7%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-1,5%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-1,5%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-1,4%).

Продолжили обновлять свои максимумы бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+21,9%, до 102,9 рубля; объем торгов превысил 1,17 млрд рублей) без новостей.

Также выросли бумаги ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+15% и +8,2% "префы"), ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (+13,3%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+9,9%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+4,8%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+4,6%).

ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+1,2%) в 2022 году получило чистый убыток по РСБУ в размере 559,3 млн рублей против чистой прибыли в размере 2,068 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности компании. В то же время, по стандартам МСФО компания в 2022 году получила чистую прибыль в размере 338,6 млн рублей против чистого убытка в 3,733 млрд рублей в 2021 году.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 11,32 млрд рублей (из них 4,01 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,03 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 730,61 млн рублей на акции ВТБ).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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