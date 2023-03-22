Опасения рецессии на мировом рынке могут усилиться - Банк "Санкт-Петербург"

Опасения рецессии на мировом рынке могут усилиться при дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики в США, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

Аналитики отмечают, что в среду состоится главное событие недели - раскрытие итогов мартовского заседания ФРС, которое определит дальнейшую динамику активов в мире.

"ФРС предстоит сделать сложный выбор: с одной стороны, американский рынок труда остается сильным, а инфляция, хоть и замедлилась, но все еще повышенная, что располагает к очередному повышению ставки. Но, с другой стороны, дальнейшее ужесточение ДКП в США усилит и так существенные риски стабильности финансового сектора, - пишут эксперты. - Наиболее вероятным сценарием сейчас видится повышение ставки ФРС на 25 б.п., но важнее будут сигналы регулятора, особенно, прогнозы по динамике ставки ФРС - графики dot-plot с ожиданиями членов регулятора. На заседании в декабре медианные прогнозы предполагали рост ставки до 5,25% годовых по верхней границе, но в дальнейшем представители ФРС указывали на необходимость роста ставки до уровней выше 5,50%. Если сегодняшние прогнозы подтвердят перспективы такого сценария, опасения рецессии на рынке могут усилиться, что окажет давление на рисковые активы".

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