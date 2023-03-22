Заключение соглашения по "Силе Сибири 2" может добавить к прогнозной цене акций Газпрома как минимум 10-15% - "БКС МИ"

Заключение соглашения между Россией и Китаем по газопроводу "Сила Сибири 2" может добавить как минимум 10-15% к прогнозной цене акций "Газпрома", рассчитанной аналитиками "БКС Мир инвестиций".

"Если соглашение будет заключено, то это добавит от 10 до 15% к нашей прогнозной цене по бумагам "Газпрома", рассчитанной по модели дисконтирования дивидендов (DDM), с учетом, что капзатраты на строительство трубопровода составят $18 млрд, и небольшого "наклона" в 8,5% к цене на нефть в расчете на тысячу кубических футов, или около 3x в расчете на тысячу кубометров (при цене на нефть $80 за баррель пограничная цена на газ составит $240 за тысячу кубометров). Это вблизи уровней, которые, по всей видимости, обеспечивают действующее соглашение по "Силе Сибири". Однако при ценовых условиях 10% (или 3,3x) наша прогнозная цена акций "Газпрома" может быть повышена на 25%", - делятся своими оценками эксперты "БКС МИ" в обзоре.

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