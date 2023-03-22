"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Kingdee

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Kingdee International Software с целевой ценой HKD23 за штуку, что предполагает потенциал роста 58% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Kingdee опубликовала финансовые результаты за 2022 год. Выручка выросла на 16,6% г/г, до CNY 4,87 млрд, чистый убыток увеличился до CNY 389 млн против CNY 302 млн в 2021 году. Операционный убыток увеличился, а рост операционного денежного потока в 2022 году замедлился на фоне удлинения цикла формирования и отложенного исполнения заказов, по мере того как крупные компании наращивали темп заказов и инвестиции в производство и R&D. В 2023 году менеджмент ожидает постепенного улучшения динамики основных показателей с восстановлением производства и операционной деятельности. Компания ожидает сохранение годового роста совокупной выручки более чем на 20% и CAGR операционного денежного потока свыше 50% в следующие два года. По нашей оценке, чистый убыток Kingdee сократится в 2023 году до CNY 300 млн", - пишут эксперты "БКС МИ".

Kingdee International Software - один из ведущих провайдеров корпоративного управленческого ПО и решений в сфере электронной коммерции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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