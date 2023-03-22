.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
Российская экономика восстанавливается быстрее ожиданий
Минэкономразвития РФ ожидает рост ВВП и инвестиций в 2023 году, заявил Максим Решетников. Уже в конце прошлого года стало понятно, что экономика восстанавливается быстрее ожиданий. отметил он.
 
АКРА: ВВП РФ в этом году может снизиться на 1-1,5%
В 2023 году российский ВВП может снизиться на 1-1,5% после спада на 2,1% в 2022 году, прогнозирует Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в своем обновленном обзоре с прогнозными сценариями до 2025 года. Предыдущий прогноз АКРА от...
 
Организаторы азартных игр могут получить компенсацию ущерба
Минфин разрабатывает правила компенсации ущерба, который могут понести операторы игорных зон в случае их закрытия или сокращения, пишет "Коммерсантъ". Право на компенсацию будет действовать в течение 10 лет с момента создания зоны. Минфин 21...
 
На курорты России приедет на 30% больше отдыхающих
Туристический поток по России в этом году вырастет на 30%, прогнозируют представители туриндустрии. Произойдет это, несмотря на отсутствие кешбэка, закрытые 11 аэропортов в южной и центральной частях страны и рост цен - в этом году путешествия по...
 
22 марта 2023 года 10:00

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 22 марта. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США выросли во вторник по итогам второй сессии подряд на фоне ослабления напряженности в банковской сфере. США окажут дополнительную поддержку вкладчикам мелких банков, если в этом возникнет необходимость, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. При этом она считает, что в банковской отрасли "ситуация стабилизируется" после недавних действий властей. Что касается закрытия Silicon Valley Bank и Signature Bank, Йеллен полагает, что вмешательство финрегуляторов было необходимо для защиты банковской системы страны в целом. "Аналогичные действия могут быть оправданы, если более мелкие учреждения пострадают от изъятия депозитов", - сказала она.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в феврале взлетели на 14,5% относительно предыдущего месяца и составили 4,58 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риелторов. Показатель вырос впервые за последние 13 месяцев, при этом его подъем стал максимальным с июля 2020 года. Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 5%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и WSJ. Резкое увеличение продаж жилья на вторичном рынке эксперты связывают с падением ставок по ипотечным кредитам, отмечая, что такая ситуация вряд ли продлится долго.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду вслед за аналогичной динамикой на рынке акций США днем ранее. Инвесторы надеются на то, что худший этап банковского кризиса остался позади. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК увеличился на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 1,7%. Значение японского индекса Nikkei 225 выросло по итогам торгов на 1,94%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 МСК прибавил 1,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,9%.

Все внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы США. Консенсус-прогноз предусматривает подъем базовой ставки на 25 базисных пунктов по итогам мартовской встречи руководства американского ЦБ. Котировки фьючерсов на уровень ставки говорят о том, что трейдеры видят примерно 83%-ную вероятность такого шага. Однако многие экономисты, включая представителей ведущих банков Уолл-стрит, отозвали прогнозы на подъем ставки и теперь полагают, что Федрезерв возьмет паузу и не станет менять стоимость заимствований.

Вместе с тем цены на нефть снижаются после повышения по итогам двух предыдущих сессий примерно на 4%. Поддержку нефтяным ценам оказывают такие факторы, как снижение добычи в России и прогнозируемый рост спроса на топливо в Китае. Вице-премьер Александр Новак во вторник заявил, что РФ продлит действие решения о сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до июня 2023 года. В начале февраля было объявлено, что в ответ на введение потолка цен на нефть с марта ее производство будет снижено.

Котировки майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составили $74,68 баррель, что на 0,85% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на 2,1% - до $75,32 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи утром в среду опустилась на 0,9% - до $69,04 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов выросла на 2,7% и составила $69,67 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 21 марта снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,435 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,307 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился всего на 0,02% и составил 109,12 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 840,71 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-ПО9" (+0,25%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,2%) и "Роснефть-002Р-03" (+0,12%), а в лидерах снижения - облигации "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (-0,58%), "ВЭБ.РФ-001Р-22" (-0,15%) и "Сбербанк-002Р-01" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Истринская сыроварня" завершило размещение 3-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 10-го и 22-го купонов, по 10% от номинала - в даты погашения 12-го и 24-го купонов, 20% - в дату окончания 34-го купона, еще 50% при погашении выпуска. Также предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 9-го и 21-го купонов.

ХК "Новотранс" доразместила выпуск облигаций серии 001Р-03 в объеме 10 млрд рублей по цене 100% от номинала. Цене размещения соответствует доходность к погашению в размере 12,22% годовых. Общий объем облигаций серии 001P-03 с учетом допразмещения составит 28,5 млрд рублей. Дата погашения выпуска - 26 октября 2027 года (дюрация - 3,1 года). Основный выпуск 5-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 18,5 млрд рублей компания разместила в ноябре прошлого года. Ставка квартального купона до погашения установлена на уровне 11,7% годовых. Предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-20-го купонов будет погашено по 12,5% от номинальной стоимости.

ООО "Борец капитал" по итогам сбора заявок 21 марта установило ставку 1-го купона дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 13 млрд рублей на уровне 11,85% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 12,39% годовых. Купоны квартальные. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 50 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 23 марта.

Фармкомпания ООО "Озон" (Самарская область, г.Жигулевск) с 11:00 МСК 22 марта до 14:00 МСК 24 марта будет принимать заявки инвесторов на приобретение дебютных 3-летних облигаций серии 001Р-01. Объем займа пока не раскрывается. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Техразмещение запланировано на 29 марта.

Холдинг "Селигдар" (MOEX: SELG) в конце марта - начале апреля проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии GOLD01 с номиналом в золоте объемом до 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 5,5% годовых, купоны квартальные. Номинал одной облигации, рассматриваемый в качестве условной денежной единицы, составит 1 грамм золота. Денежный эквивалент номинала будет рассчитываться в рублях, на основе учетной цены на золото, установленной Банком России на третий день, предшествующий дате определения денежного эквивалента номинальной стоимости облигаций. Расчеты при первичном размещении бумаг, выплате купонного дохода и погашении таким образом будут осуществляться в рублях на основе учетной цены на золото.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
22 марта 2023 года 18:00
"Открытие Инвестиции" открыл торговую идею: покупать бумаги Сбербанка
"Открытие Инвестиции" открыл торговую идею "покупать обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка с целями по 245 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 год. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,2%, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Вопреки...    читать дальше
.
22 марта 2023 года 17:37
Акции Canadian Solar привлекательны для долгосрочных покупок - Freedom Finance Global
Акции Canadian Solar Inc. выглядят привлекательно для долгосрочных инвестиций, прогнозная стоимость бумаги находится на уровне $48 за штуку, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Дмитрия Позднякова. "21 марта за четвертый квартал прошлого года отчиталась канадская компания из...    читать дальше
.
22 марта 2023 года 17:11
Вероятен подъем котировок бумаг Tencent к HKD366 - БКС Экспресс
Вероятен подъем котировок бумаг Tencent к уровню 366 гонконгских долларов (HKD) за штуку после выхода квартального релиза эмитента, считает эксперт БКС Экспресс Евгений Калянов. "Несмотря на ухудшившиеся финансовые показатели Tencent за полный 2022 год, результаты IV квартала показали...    читать дальше
.
22 марта 2023 года 16:44
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 393 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 393 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,7%, стоп-приказ: 359 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Эмитент отчитался за 2022 год по МСФО...    читать дальше
.
22 марта 2023 года 16:20
Рубль пока продолжит сдавать позиции в паре с евро - Freedom Finance Global
Вероятно укрепление пары EUR/RUB до уровня в 85 руб./EUR1 - денежно-кредитная политика ЕЦБ продолжит оказывать основное давление на курс рубля к евро в ближайшей перспективе, локально укреплению российской валюты может содействовать позитивная динамика нефтяных котировок, но глобальным трендом...    читать дальше
.
22 марта 2023 года 15:55
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для акций Tencent
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Tencent с прогнозной стоимостью 400 гонконгских долларов (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 15% от текущего уровня, сообщается в комментарии аналитиков. "Компания Tencent по итогам 2022 года зафиксировала первое в...    читать дальше
.
22 марта 2023 года 15:36
Рубль днем умеренно дешевеет к доллару и евро на фоне снижающейся нефти
Москва. 22 марта. Доллар США и евро растут на Московской бирже в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти.    читать дальше
.
22 марта 2023 года 15:29
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Pfizer с целью $46
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Pfizer Inc. с целью $46 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,13%, стоп-приказ: $39, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Экспериментальная линейка компании по состоянию...    читать дальше
.
22 марта 2023 года 15:08
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Tencent
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Tencent с прогнозной стоимостью 366,3 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 5,5% от текущего уровня, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. "Мы позитивно оцениваем перспективы Tencent на 2023 год,...    читать дальше
.
22 марта 2023 года 14:42
Возможно ослабление рубля до 80 руб./$1 в ближайшее время - "Велес Капитал"
Возможно постепенное ослабление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 80 руб./$1 в ближайшее время, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Мы ожидаем, что в ближайшее время доллар продолжит постепенное движение на российском рынке в сторону 80 руб./$1....    читать дальше
.
22 марта 2023 года 14:21
Банк Англии, скорее всего, повысит ставку на 0,25 п.п. на заседании 23 марта - Freedom Finance Global
Банк Англии на предстоящем 23 марта 2023 года заседании, скорее всего, снова повысит ключевую ставку на 0,25 п.п., считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчкова. "Годовая инфляция потребительских цен в Великобритании за февраль выросла с 10,1% до 10,4%. После зафиксированной в...    читать дальше
.
22 марта 2023 года 14:02
Индекс Мосбиржи завершит торги среды в диапазоне 2350-2450 пунктов - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи завершит торги среды в диапазоне 2350-2450 пунктов, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Ориентир для индекса РТС: 960-1000 пунктов, отмечается в комментарии. "Торги на Московской бирже 22 марта начались снижением основных фондовых индексов. Вероятно, это...    читать дальше
.
22 марта 2023 года 13:40
Договоренности России и Китая по второй "Силе Сибири" - долгосрочный позитив для акций Газпрома - ПСБ
Договоренности России и Китая по "Силе Сибири-2" являются долгосрочным позитивом для акций "Газпрома", говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "По итогам переговоров России с Китаем практически достигнуты договоренности по проекту "Газпрома" "Сила Сибири-2" мощностью 50 млрд куб.м, что...    читать дальше
.
22 марта 2023 года 13:16
Инвесторам пока стоит воздержаться от покупок акций Совкомфлота - "Открытие Инвестиции"
Инвесторам пока стоит воздержаться от покупок акций "Совкомфлота", полагает начальник управления анализа рынков "Открытие Инвестиции" Алексей Павлов. "Совкомфлот" продемонстрировал сильные финансовые результаты по итогам 2022 года. Рост финансовых показателей, по всей видимости, был в первую...    читать дальше
.
22 марта 2023 года 12:47
Золото теряет "бычий" импульс - "Финам"
Золото теряет "бычий" импульс, полагает ведущий аналитик инвестиционной компании "Финам" Александр Потавин. "Котировки драгметалла за последние сутки ушли вниз на $70 от своих месячных максимумов, - констатирует эксперт. - Золото утрачивает "бычий" импульс, поскольку столь активное падение...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.