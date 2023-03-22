Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 22 марта. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США выросли во вторник по итогам второй сессии подряд на фоне ослабления напряженности в банковской сфере. США окажут дополнительную поддержку вкладчикам мелких банков, если в этом возникнет необходимость, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. При этом она считает, что в банковской отрасли "ситуация стабилизируется" после недавних действий властей. Что касается закрытия Silicon Valley Bank и Signature Bank, Йеллен полагает, что вмешательство финрегуляторов было необходимо для защиты банковской системы страны в целом. "Аналогичные действия могут быть оправданы, если более мелкие учреждения пострадают от изъятия депозитов", - сказала она.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в феврале взлетели на 14,5% относительно предыдущего месяца и составили 4,58 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риелторов. Показатель вырос впервые за последние 13 месяцев, при этом его подъем стал максимальным с июля 2020 года. Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 5%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и WSJ. Резкое увеличение продаж жилья на вторичном рынке эксперты связывают с падением ставок по ипотечным кредитам, отмечая, что такая ситуация вряд ли продлится долго.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду вслед за аналогичной динамикой на рынке акций США днем ранее. Инвесторы надеются на то, что худший этап банковского кризиса остался позади. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК увеличился на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 1,7%. Значение японского индекса Nikkei 225 выросло по итогам торгов на 1,94%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 МСК прибавил 1,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,9%.

Все внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы США. Консенсус-прогноз предусматривает подъем базовой ставки на 25 базисных пунктов по итогам мартовской встречи руководства американского ЦБ. Котировки фьючерсов на уровень ставки говорят о том, что трейдеры видят примерно 83%-ную вероятность такого шага. Однако многие экономисты, включая представителей ведущих банков Уолл-стрит, отозвали прогнозы на подъем ставки и теперь полагают, что Федрезерв возьмет паузу и не станет менять стоимость заимствований.

Вместе с тем цены на нефть снижаются после повышения по итогам двух предыдущих сессий примерно на 4%. Поддержку нефтяным ценам оказывают такие факторы, как снижение добычи в России и прогнозируемый рост спроса на топливо в Китае. Вице-премьер Александр Новак во вторник заявил, что РФ продлит действие решения о сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до июня 2023 года. В начале февраля было объявлено, что в ответ на введение потолка цен на нефть с марта ее производство будет снижено.

Котировки майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составили $74,68 баррель, что на 0,85% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на 2,1% - до $75,32 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи утром в среду опустилась на 0,9% - до $69,04 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов выросла на 2,7% и составила $69,67 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 21 марта снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,435 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,307 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился всего на 0,02% и составил 109,12 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 840,71 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-ПО9" (+0,25%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,2%) и "Роснефть-002Р-03" (+0,12%), а в лидерах снижения - облигации "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (-0,58%), "ВЭБ.РФ-001Р-22" (-0,15%) и "Сбербанк-002Р-01" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Истринская сыроварня" завершило размещение 3-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 10-го и 22-го купонов, по 10% от номинала - в даты погашения 12-го и 24-го купонов, 20% - в дату окончания 34-го купона, еще 50% при погашении выпуска. Также предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 9-го и 21-го купонов.

ХК "Новотранс" доразместила выпуск облигаций серии 001Р-03 в объеме 10 млрд рублей по цене 100% от номинала. Цене размещения соответствует доходность к погашению в размере 12,22% годовых. Общий объем облигаций серии 001P-03 с учетом допразмещения составит 28,5 млрд рублей. Дата погашения выпуска - 26 октября 2027 года (дюрация - 3,1 года). Основный выпуск 5-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 18,5 млрд рублей компания разместила в ноябре прошлого года. Ставка квартального купона до погашения установлена на уровне 11,7% годовых. Предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-20-го купонов будет погашено по 12,5% от номинальной стоимости.

ООО "Борец капитал" по итогам сбора заявок 21 марта установило ставку 1-го купона дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 13 млрд рублей на уровне 11,85% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 12,39% годовых. Купоны квартальные. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 50 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 23 марта.

Фармкомпания ООО "Озон" (Самарская область, г.Жигулевск) с 11:00 МСК 22 марта до 14:00 МСК 24 марта будет принимать заявки инвесторов на приобретение дебютных 3-летних облигаций серии 001Р-01. Объем займа пока не раскрывается. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Техразмещение запланировано на 29 марта.

Холдинг "Селигдар" (MOEX: SELG) в конце марта - начале апреля проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии GOLD01 с номиналом в золоте объемом до 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 5,5% годовых, купоны квартальные. Номинал одной облигации, рассматриваемый в качестве условной денежной единицы, составит 1 грамм золота. Денежный эквивалент номинала будет рассчитываться в рублях, на основе учетной цены на золото, установленной Банком России на третий день, предшествующий дате определения денежного эквивалента номинальной стоимости облигаций. Расчеты при первичном размещении бумаг, выплате купонного дохода и погашении таким образом будут осуществляться в рублях на основе учетной цены на золото.