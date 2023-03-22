Потенциал снижения пары доллар-рубль сохраняется - ПСБ

Потенциал снижения пары доллар-рубль сохраняется, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Пара доллар-рубль завершила торги во вторник снижением впервые с прошлого понедельника. Стоимость доллара составила 76,6 руб./$1, - констатирует эксперт. - Торговая активность долларом с расчетами "завтра" снизилась относительно своих средненедельных значений, при этом рубль дорожал к доллару. Мы полагаем, что ключевую поддержку позициям национальной валюты оказало восстановление перепроданных нефтяных котировок. Отметим, что спекулянты не спешат избавляться от длинных позиций в долларе, что ограничивает укрепление рубля".

На утро среды из интересного аналитик обращает внимание на то, что стоимость евро обновила максимумы 2023 года. Поддержку европейской валюте оказывает ее удорожание на глобальных рынках, ввиду ожиданий инвесторов о смягчении риторики ФРС относительно ДКП на сегодняшнем заседании.

"Полагаем, что потенциал снижения пары доллар-рубль сохраняется несмотря на утреннюю волатильность. Мы считаем, что в рамках сегодняшних торгов доллар будет проторговывать диапазон 76-77 руб./$1, с переходом к концу недели в наш целевой коридор 74-76 руб./$1", - прогнозирует Жильников.

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