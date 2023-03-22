"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Dominion Energy с целевой ценой $61 за штуку на март 2024 года, что предполагает потенциал роста 9,7% без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инесткомпании.

"Стартовавший в Dominion пересмотр бизнес-процессов обвалил котировки на 30%, но даже на текущих уровнях у рынков нет уверенности в будущем компании. Серьезные изменения в системе тарифного регулирования в Вирджинии могут больно ударить по финансовым результатам компании, которая входит в активную стадию инвестиционного цикла в стремлении "озеленить" свои мощности. Известные на текущий момент изменения регулирования уже повлияли на Dominion: так, дивиденды 2023 года останутся на уровне прошлого года, а менеджмент компании отказался от прогноза по EPS", - пишет аналитик Александр Ковалев.

Dominion Energy - один из крупнейших американских коммунальных холдингов, занимающийся генерацией, передачей, распределением и сбытом э/э и газа в 13 штатах и обслуживающий около 7 млн потребителей.

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