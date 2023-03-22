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22 марта 2023 года 09:35

Мировые фондовые рынки растут, нефть дешевеет

Фондовые индексы США выросли по итогам 2-й сессии подряд. Фондовые индексы Азии растут вслед за рынком акций США. Нефть дешевеет после роста в две предыдущих сессии, Brent - $75 за баррель.

Фондовые индексы США выросли во вторник по итогам второй сессии подряд на фоне ослабления напряженности в банковской сфере.

США окажут дополнительную поддержку вкладчикам мелких банков, если в этом возникнет необходимость, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. При этом она считает, что в банковской отрасли "ситуация стабилизируется" после недавних действий властей, сообщает The Wall Street Journal.

Что касается закрытия Silicon Valley Bank и Signature Bank, Йеллен полагает, что вмешательство финрегуляторов было необходимо для защиты банковской системы страны в целом. "Аналогичные действия могут быть оправданы, если более мелкие учреждения пострадают от изъятия депозитов", - сказала она.

Цена акций First Republic Bank во вторник взлетела на 29,5%. По данным СМИ, глава JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) Джейми Даймон ведет переговоры с руководителями других крупных банков о возможных мерах поддержки First Republic Bank. По словам источников, обсуждения носят предварительный характер и главным образом касаются вариантов докапитализации банка.

Акции JPMorgan подорожали на 2,7%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 2,5%, Citigroup Inc. (SPB: C) - на 2,2%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 3%, Morgan Stanley (SPB: MS) - на 3,6%.

Котировки бумаг Carnival Corp. (SPB: CCL) подскочили на 5,9% после того, как эксперты Deutsche Bank рекомендовали покупать их в ожидании сильной отчетности круизного оператора по итогам первого финансового квартала, которая будет опубликована на следующей неделе.

Стоимость Meta Platforms Inc. (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) увеличилась на 2,2%. Аналитики Morgan Stanley улучшили рекомендацию для акций компании до "выше рынка" с "на уровне рынка" и прогнозную цену до $250 со $190.

Цена акций Tesla (SPB: TSLA) подскочила на 7,8% после того, как международное рейтинговое агентство Moody''s Investors Service повысило долгосрочный рейтинг компании до инвестиционного уровня "Baa3". При этом аналитики прогнозируют, что поставки Tesla в этом году составят около 1,8 млн электромобилей, что на 34% превысит показатель 2022 года.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в феврале взлетели на 14,5% относительно предыдущего месяца и составили 4,58 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риелторов. Показатель вырос впервые за последние 13 месяцев, при этом его подъем стал максимальным с июля 2020 года.

Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 5%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и WSJ. Резкое увеличение продаж жилья на вторичном рынке эксперты связывают с падением ставок по ипотечным кредитам, отмечая, что такая ситуация вряд ли продлится долго.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 316,02 пункта (0,98%) и достиг 32560,6 пункта. В число лидеров роста котировок среди компонентов индекса вошли акции American Express Co. (SPB: AXP), подорожавшие на 3,7%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 3,6% и Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 3,1%.

Значение Standard & Poor''s 500 выросло за день на 51,3 пункта (1,3%) - до 4002,87 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 184,57 пункта (1,58%) и завершил сессию на отметке 11860,11 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду вслед за аналогичной динамикой на рынке акций США днем ранее.

Инвесторы надеются на то, что худший этап банковского кризиса остался позади, пишет Trading Economics. Кроме того, все внимание на этой неделе сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы США.

Консенсус-прогноз предусматривает подъем базовой ставки на 25 базисных пунктов по итогам мартовской встречи руководства американского ЦБ. Котировки фьючерсов на уровень ставки говорят о том, что трейдеры видят примерно 83%-ную вероятность такого шага. Однако многие экономисты, включая представителей ведущих банков Уолл-стрит, отозвали прогнозы на подъем ставки и теперь полагают, что Федрезерв возьмет паузу и не станет менять стоимость заимствований.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК увеличился на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 1,7%.

Лидерами роста котировок на Гонконгской фондовой бирже выступают акции девелоперов Wharf Real Estate Investment Co., Longfor Group Holdings и Country Garden Holdings (SPB: 2007) Co., подорожавшие на 5,6%, 4% и 3,6% соответственно.

Помимо этого бумаги телекоммуникационных компаний China Unicom и China Mobile (SPB: CHL) (SPB: 941) подорожали соответственно на 3,8% и 2%, банка HSBC - на 3,1%, ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) - на 1,8% и 3,2% соответственно, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 2%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:26 МСК выросло на 2,1%.

Существенный подъем котировок показывают акции производителя промышленного оборудования Ebara Corp. - на 6,2%, представителей финансовой отрасли Daiwa Securities Group Inc. и Nomura Holdings Inc. - на 4,6% и 4,3% соответственно, медиакомпании CyberAgent Inc. - на 4,1%, автомобильной Nissan Motor - на 4%.

Стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group повысилась на 3%, производителя приставок Nintendo - на 0,8%, крупнейшего в Азии ритейлера одежды Fast Retailing - на 2,1% и производителя потребительской электроники Sony - на 1,6%.

Также растут котировки бумаг банков Mitsubishi UFJ (+3,1%), Sumitomo Mitsui (+2,1%) и Mizuho Financial (+2,6%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 МСК прибавил 1,1%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 1,3%, сталелитейной Posco - на 3%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,9%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto поднялась на 0,7% и 0,3% соответственно.

Также подорожали акции энергетических компаний, включая Woodside Energy Group - на 5,2%, Beach Energy - на 4,7%.

Цены на нефть снижаются после повышения по итогам двух предыдущих сессий примерно на 4%.

"Рынок взял передышку в преддверии заседания ФРС", - полагает аналитик Saxo Capital Markets Pte Чару Чанана. При этом она отмечает, что поддержку нефтяным ценам продолжают оказывать такие факторы, как снижение добычи в России и прогнозируемый рост спроса на топливо в Китае, сообщает агентство Bloomberg.

Вице-премьер Александр Новак во вторник заявил, что РФ продлит действие решения о сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до июня 2023 года. В начале февраля было объявлено, что в ответ на введение потолка цен на нефть с марта её производство будет снижено.

Котировки майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 мск составляли $75 баррель, что на $0,32 (0,4%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $1,53 (2,1%) - до $75,32 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в среду опустилась на $0,33 (0,5%) - до $69,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов выросла на $1,85 (2,7%) и составила $69,67 за баррель.

Мартовское заседание Федеральной резервной системы США будет проходить в условиях повышенной неопределенности, поскольку к высокой инфляции и низкой безработице прибавились еще и банковские проблемы, отмечают аналитики.

Консенсус-прогноз предусматривает подъем базовой ставки на 25 базисных пунктов. Котировки фьючерсов на уровень ставки говорят о том, что трейдеры видят примерно 83%-ную вероятность такого шага. При этом многие экономисты, включая представителей ведущих банков Уолл-стрит, отозвали прогнозы на подъем ставки и теперь полагают, что Федрезерв возьмет паузу и не станет менять стоимость заимствований.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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