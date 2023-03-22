Рубль слегка снижается к доллару и юаню на старте торгов вслед за нефтью

Москва. 22 марта. Доллар США и юань немного растут на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль перешел к снижению на фоне возобновившей падение нефти.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 76,84 руб./$1 (+18,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 0,52 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань вырос на Московской бирже на 0,2 коп. - до 11,16 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", позиции рубля в среду утром немного ослабились из-за возобновившегося снижения нефтяных котировок. Во вторник нефть уверенно повышалась после падения до минимумов с конца 2021 года на прошлой неделе. В этот день на сырьевых рынках наблюдался позитивный настрой с учетом ослабления драматизма в банковской сфере.

Давление со стороны сырьевого фактора на старте торгов сдерживает сохраняющийся оптимизм на фондовых площадках.

Важное для рынка событие среды - итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне банковского кризиса. Федрезерв должен принять решение по процентным ставкам, которое, по оценкам аналитиков, отыграет наиболее вероятный сценарий - повышение на 0,25 базисного пункта. Участники рынка также не исключают, что ставка останется на прежнем уровне. Решение ФРС будет объявлено в среду в 21:00 МСК вместе с обновленными макроэкономическими прогнозами. В 21:30 МСК начнется традиционная пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $74,95 за баррель, что на 0,49% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $69,28 за баррель, что на 0,56% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду торгуются с положительной динамикой: китайский CSI 300 растет на 0,32%, японский Nikkei 225 - на 1,86%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,98%, южнокорейский Kospi увеличился на 0,87%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,84%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,04%.

Фондовые индексы США выросли во вторник по итогам второй сессии подряд на фоне спада напряженности в банковской сфере. Министр финансов США Джанет Йеллен, заявила, что будет оказана дополнительная поддержка вкладчикам мелких банков, если в этом возникнет необходимость. При этом она считает, что в банковской отрасли "ситуация стабилизируется" после недавних действий властей, сообщает The Wall Street Journal.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в феврале взлетели на 14,5% относительно предыдущего месяца и составили 4,58 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риелторов. Показатель вырос впервые за последние 13 месяцев, при этом его подъем стал максимальным с июля 2020 года.

Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 5%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и WSJ. Резкое увеличение продаж жилья на вторичном рынке эксперты связывают с падением ставок по ипотечным кредитам, отмечая, что такая ситуация вряд ли продлится долго.