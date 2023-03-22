Сокращение Минфином предложения ОФЗ может быть позитивным сигналом для рынка - ПСБ

Сокращение Минфином предложения ОФЗ может быть позитивным сигналом для рынка, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Доходность ОФЗ сроком от 5 лет по итогам вторника снизилась на 2-5 б.п. после объявления Минфином параметров сегодняшних аукционов. Доходность 10-летнего бенчмарка (ОФЗ 26221) снизилась на 2 б.п. до 10,52% годовых. Минфин в среду предложит инвесторам только 1 выпуск классических ОФЗ серии 26242 (6,5 лет), а также инфляционный линкер 52005 (10 лет). С начала года Министерство еженедельно размещало не менее 2 выпусков классических госбумаг преимущественно длинных сроков (от 9 лет). На внешнем негативе кривая госбумаг за неделю поднялась на 10-20 б.п., и сокращение предложения со стороны Минфина может быть позитивным сигналом для рынка. Ожидаем, что средний участок кривой (4-7 лет) может оперативно отыграть недавние потери", - пишет Грицкевич.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.