Вероятно нейтральное движение котировок нефти до публикации решения ФРС по ставке - БКС Экспресс

Вероятно нейтральное движение котировок нефти до публикации решения ФРС США по ключевой ставке, говорится в комментарии БКС Экспресс.

"Цены на нефть во вторник продолжали восстанавливаться на фоне надежд на смягчение позиции ФРС и сохранение сильного спроса на горизонте 2023 года, - напоминают аналитики. - В среду ФРС озвучит свое решение по ключевой ставке и представит сопроводительный пресс-релиз, в котором участники рынка будут искать намеки на дальнейшую монетарную политику. Это важное мероприятие для широкого спектра финансовых рынков, в том числе и для сырья".

Эксперты отмечают, что фьючерсы на Brent поднялись к зеркальной зоне $75-75,3 за баррель, которая отмечена уровнем декабрьских минимумов. Перепроданность по осцилляторам уже ушла, и уверенности в продолжении отскока пока нет. До момента публикации решения ФРС котировки могут демонстрировать преимущественно нейтральный настрой, полагают аналитики, а в дальнейшем они не исключают повышенной волатильности на фоне сохраняющейся неопределенности.

"Для нефти и других сырьевых активов повышение процентных ставок означает снижение спроса. Если ФРС возьмет паузу в повышении ставок, опасения из-за спроса смягчатся, и рынок будет ориентироваться на более высокие ценовые уровни", - прогнозируют в БКС Экспресс.

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