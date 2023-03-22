Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в феврале (10:00 МСК);

- выступление главы ЕЦБ Лагард (11:45 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18:30 МСК);

- индекс цен производителей России в феврале (19:00 МСК);

- итоги заседания и экономические прогнозы ФРС (21:00 МСК);

- пресс-конференция ФРС по итогам заседания (21:30 МСК).

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