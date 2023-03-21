Рынок акций РФ к закрытию торгов растерял дневной рост из-за фиксации прибыли игроками

Москва. 21 марта. Рост рынка акций РФ во вторник на фоне улучшения внешней конъюнктуры и ожиданий итогов встречи глав России и Китая сменился откатом к закрытию торгов из-за фиксации прибыли игроками. Индекс Мосбиржи после локального утреннего роста выше 2430 пунктов вернулся ниже рубежа 2400 пунктов во главе с бумагами ВТБ; выросли акции "НОВАТЭКа" на новостях с переговоров глав РФ-КНР.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2398,15 пункта (+0,04%), индекс РТС - 983,95 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 4,5%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 76,78 рубля (-0,39 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,2%), "НОВАТЭКа" (+3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,8% и +3,3% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%).

Подешевели акции ВТБ (-4,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,3%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

Председатель КНР Си Цзиньпин в рамках государственного визита в Россию встретился во вторник с премьером РФ Михаилом Мишустиным. По словам Мишустина, Россия уделяет приоритетное значение инвестиционному сотрудничеству с Китаем, портфель двусторонних проектов, которые прорабатывает межправительственная инвесткомиссия, превышает $165 млрд. Также, по словам премьера, Россия поддерживает проект "Нового сухопутного зернового коридора" для поставки зерна на китайский рынок.

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле в расширенном составе сообщил, что Россия в 2022 году поставила в Китай продукции АПК на $7 млрд, увеличив экспорт в эту страну на 41,4%. Также Россия и Китай в ходе переговоров согласовали основные параметры соглашения о строительстве газопровода "Сила Сибири 2", отметил Путин.

По словам Путина, совокупный объем поставок газа в КНР к 2030 году составит не менее 98 млрд куб. м. Плюс 100 млн тонн - сжиженного природного газа (цель производств СПГ в России к 2030 году 100 млн тонн). Кроме того, Россия и Китай готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути (СМП), заявил президент РФ.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, индекс МосБиржи по итогам дня остался вблизи 2400 пунктов, среди лидеров роста выступили тяжеловесные акции Сбера, отыгрывавшие позитивные дивидендные новости.

Внешний фон улучшился - страсти по банковским проблемам в США и Европе понемногу стихают. Нефтяные котировки демонстрировали умеренный отскок на фоне ослабления доллара, Brent пытается закрепиться вблизи $75 за баррель. В среду в центре внимания будут сигналы регуляторов: днем председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью, а в 21:00 МСК будут объявлены итоги заседания ФРС США. "С большой вероятностью регулятор США повысит ключевую ставку на 0.25 п.п., несмотря на ситуацию в банковском секторе. Впрочем, такое решение заложено в ожиданиях и нейтрально скажется на индексах", - считает эксперт.

Глобальный риск-аппетит остается неустойчивым и чувствительным к новостному фону, в то время как на российском рынке назревшая техническая перегретость транслируется в частичную фиксацию прибыли. Прогноз по индексу Мосбиржи на 22 марта - 2330-2450 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, основная сессия 21 марта на Мосбирже проходила с преобладанием "бычьих" настроений, хотя во второй половине торгов покупательская активность пошла на убыль и индекс МосБиржи не смог закрепиться выше психологически важного барьера 2400 пунктов.

Состоявшиеся переговоры между лидерами России и Китая завершились многообещающими заявлениями об укреплении двустороннего сотрудничества. Эта риторика оказала поддержку акциям сырьевых компаний. Дополнительным позитивным драйвером для нефтяных цен стало сообщение Минэнерго РФ о продолжении сокращения добычи на 500 тыс. баррелей в сутки до июня, отмечает аналитик.

"В лидеры роста на слухах о скупке его акций стратегическим инвестором вышел "Ашинский метзавод" (+37,1%). Без значимых новостей активно двигались вверх котировки "Южуралникеля" (+9,9%). На ожиданиях углубления сотрудничества между Россией и Китаем в аэрокосмической отрасли поднялись акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+6,3%). В среду индекс МосБиржи проведет в коридоре 2350-2450 пунктов", - полагает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "НОВАТЭКа" развивают начатый еще на прошлой неделе рост, который ускорился после рекомендации совета директоров по дивидендам за 2022 год в размере 60,58 руб. на бумагу (доходность 5,3%). Кроме того, накануне стало известно, что поставки СПГ из России в Китай в январе-феврале подскочили на 57,4% г/г. В рамках визита Си Цзиньпина в РФ на этой неделе ожидается заключение новых соглашений, в том числе по поставкам газа, что позитивно для "НОВАТЭКа", полагает аналитик.

Акции ВТБ, "Газпрома" и ряда других бумаг во вторник корректировались вниз после сильного повышения накануне. Акции золотодобывающих компаний проседают вместе с ценами на золото, которые вслед за пробоем накануне отметки $2000 за унцию откатились в район $1950 в ожидании подведения итогов заседания ФРС. Дальнейшая стабилизация мировых настроений и потенциальное увеличение процентных ставок ФРС даже на 25 базисных пунктов будут умеренно негативны для золота как актива-убежища, не дающего фиксированной доходности, считает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС обновили максимумы с сентября 2022 года и февраля текущего года, после чего скорректировались от сопротивлений 2430 и 1000 пунктов. Инвесторы фиксируют прибыль по ранее выросшим бумагам, при этом даже в случае развития коррекционного снижения с достигнутых пиков среднесрочные перспективы российского рынка в рублевом сегменте остаются позитивными, полагает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, акции Сбербанка все еще остаются привлекательными с учетом дивидендной доходности, которая превышает депозитные проценты.

Среди лидеров роста выступили бумаги Globaltrans (MOEX: GLTR) и "НОВАТЭКа". Обе компании заметно выигрывают от расширения торговых связей с Китаем. При этом "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) также сохраняет экспорт в Европу, частично заменяя выбывшие объемы "Газпрома", констатирует аналитик.

"Нефть постепенно восстанавливается, что укрепляет рубль, наряду с фактором налогового периода. Также давление на рубль снижается на фоне визита главы КНР в Россию. Как минимум, это показывает, что РФ не находится в какой-либо изоляции или экономической блокаде", - считает Кочетков.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня весеннего равноденствия; австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский индикатор Hang Seng прибавил 1,4%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 1,4-1,7%) и США (индексы прибавляют 0,4-0,7%).

Ключевым событием недели станет заседание Федеральной резервной системы. Аналитики и участники рынка в целом полагают, что в связи с напряженной ситуацией в банковской сфере Федрезерв может поднять базовую ставку всего на 25 базисных пунктов. При этом многие экономисты допускают вероятность, что ставка будет сохранена на прежнем уровне.

На нефтяном рынке во вторник цены корректируются вверх после обвала до минимумов с конца 2021 года на прошлой неделе из-за опасений глобальной рецессии на фоне повышенных рисков в финансовом секторе; игроки ждут итогов заседания Федрезерва США.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $74,41 за баррель (+0,8% и +1,4% в понедельник), апрельская цена WTI - $68,2 за баррель (+0,8% и +1,3% накануне).

Россия, ранее объявившая о сокращении добычи нефти в марте на 500 тыс. б/с, приближается к достижению данного целевого показателя и в связи со сложившейся ситуацией на мировом рынке продлевает решение о снижении нефтепроизводства до июня включительно, сообщил журналистам во вторник вице-премьер РФ Александр Новак.

Эксперты Commerzbank понизили полугодовой прогноз для цены Brent до $80 за баррель с ранее ожидавшихся $95, сообщает MarketWatch. По их мнению, хотя падение цен в последнее время по большей части было вызвано "неприятием риска" на фоне недавних событий в банковской отрасли, "маловероятно, что ситуация будет быстро и полностью обращена вспять".

Во "втором эшелоне" на Мосбирже обновили свои максимумы акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+37,2%, до 84,41 рубля), выросли бумаги ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+9,9%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+6,8%), ПАО "РКК "Энергия" (+6,3%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4,5% и +9,8% "префы"), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+4,1%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+3,4%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+3,3%).

Подешевели акции "Ижстали" (MOEX: IGST) (-3,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-2,3%), Росбанка (MOEX: ROSB) (-2,1%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-2%), бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-1,8%).

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-0,1%) (НКХП, входит в группу "ОЗК"), крупнейший глубоководный зерновой терминал в акватории Азово-Черноморского бассейна, по итогам 2022 года получило 1,958 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 17,8% меньше, чем в 2021 году, сообщается в отчетности предприятия.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 74,77 млрд рублей (из них 21,99 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 16,13 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,61 млрд рублей на акции ВТБ).