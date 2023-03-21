"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Dollar General

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "держать" для акций американской сети дискаунтеров Dollar General, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Это один из немногих ритейлеров, который наращивает торговые площади и показывает положительную динамику сопоставимых продаж, - отмечается в комментарии. - Dollar General 16 марта отчиталась за финансовый 4К23: чистая выручка достигла $10,20 млрд (+17,9% г/г) , прибыль на акцию (EPS) по GAAP выросла на 15,2% до $2,96. Наш прогноз на начало квартала - $3,28. Менеджмент компании ожидает рост EPS в 2023 году на 4-6% до $11,11-11,32. Мы понижаем собственный прогноз EPS до $11,25 с $12,35 из-за ожиданий роста процентных расходов и снижения оценки операционной рентабельности на 60 б.п. Мы полагаем, что совокупные годовые темпы роста прибыли Dollar General за ближайшие 5 лет составят 11% на фоне открытия малозатратных новых магазинов".

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