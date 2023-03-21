Цены евробондов РФ продемонстрировали небольшую смешанную динамику на фоне улучшения ситуации на мировых рынках

Москва. 21 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали небольшую смешанную динамику на фоне улучшения настроений на мировых рынках капитала, в том числе в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries), в ожидании итогов мартовского заседания ФРС. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ расширились, а для ряда бумаг - сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 28,4 базисного пункта - до 61,69% от номинала (их доходность выросла на 4,8 базисных пункта и составила 9,99% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году выросли в цене на 0,3 базисного пункта, подорожав до 64,53% от номинала (их доходность снизилась на 0,2 базисного пункта - до 9,74% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4,4 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 1,3 базисного пункта, подешевев до 43,02% от номинала (его доходность выросла на 0,8 базисного пункта и составила 12,71% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 1 базисный пункт - до 43,68% от номинала (их доходность выросла на 4,5 базисного пункта - до 35,14% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 20,4 базисного пункта - до 43,47% от номинала (их доходность опустилась на 11,9 базисного пункта и составила 27,02% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 41,47% от номинала (их доходность повысилась на 1,3 базисного пункта - до 21,68% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал за день на 41,2 базисного пункта - до 87,54% от номинала (его доходность снизилась на 94,7 базисного пункта - до 29,62% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, составив 65,83% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций во вторник, 21 марта, была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом на мировых рынках капитала после довольно волатильных торгов на предыдущей неделе и относительной стабилизации в понедельник на текущих торгах наблюдалось улучшение настроений.

Глобальные инвесторы продолжали оценивать новости о слиянии двух ведущих швейцарских банков, которое состоялось в минувшие выходные, а также последние заявления представителей финансовых властей США относительно поддержки американских банков.

США окажут дополнительную поддержку вкладчикам мелких банков, если в этом возникнет необходимость, говорится в заявлении министра финансов страны Джанет Йеллен, с которым она позднее во вторник выступит перед Американской ассоциацией банкиров. При этом она считает, что в банковской отрасли "ситуация стабилизируется" после недавних действий властей, сообщает The Wall Street Journal.

Ключевым событием этой недели станет заседание Федеральной резервной системы США. Консенсус-прогнозы, составленные Trading Economics и Bloomberg, предусматривают подъем ставки на 25 базисных пунктов на заседании, которое проходит 21-22 марта. Котировки фьючерсов на уровень ставки говорят о том, что трейдеры видят примерно 83%-ную вероятность такого шага.

При этом многие экономисты, включая представителей ведущих банков Уолл-стрит, отозвали прогнозы на подъем ставки и теперь полагают, что Федрезерв в марте возьмет паузу и не станет менять стоимость заимствований.