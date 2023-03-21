"КИТ Финанс Брокер" понизил рейтинг акций Роснефти до "держать"

"КИТ Финанс Брокер" понизил рейтинг акций "Роснефти" с "покупать" до "держать" с целевой ценой 400 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста 20% с учётом дивидендов, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Баженова.

"Роснефть" опубликовала финансовые результаты за 2022 года. Выручка компании выросла на 3,2% по сравнению с предыдущим годом - до 9 трлн руб. Чистая прибыль снизилась на 7,9% - до 813 млрд руб. Достигнутый уровень чистой прибыли является солидной базой для выплаты дивидендов за отчетный год, сообщается в пресс-релизе компании. С учётом выплаченных дивидендов в I полугодии 2022 года в размере 20,39 руб., "Роснефть" может направить дивиденды за II пол. 2022 году в размере 18 руб. на акцию - это почти совпало с нашим прогнозом (17,5 руб.). Текущая ожидаемая дивидендная доходность составляет 4,8%", - отмечает эксперт.

Тем не менее, результаты вышли слабые по сравнению с другими копаниями из-за неденежных факторов, подчеркивает Баженов. При этом "Роснефть", по оценке аналитика, показывает устойчивую динамику операционных показателей.

По мнению Баженова, "Роснефть" по-прежнему остается одной из наименее уязвимых российских нефтяных компаний к эмбарго и "потолку" на российскую нефть.

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