"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций FedEx до $240

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную цену акций FedEx Corp. с $200 до $240 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать" на фоне возобновления роста прибыли, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Последнее время компания росла вместе с потребительским сектором, а в особенности ее поддерживала онлайн-торговля, - пишут эксперты. - Вместе с тем такие негативные факторы, как торговые споры, пандемия и инфляционное давление ограничивали рост. Бумага FedEx на данный момент выглядит привлекательно, особенно если менеджмент вернется к выполнению пятилетнего плана. Акции FedEx обогнали рынок за последний квартал, прибавив 28% против роста S&P 500 на 2%, отмечается в комментарии".

Компания недавно отчиталась за финансовый 3К22 выше консенсуса, напоминают аналитики "БКС МИ". Выручка в отчетном периоде упала на 6% до $22,2 млрд, скорректированная прибыль на разводненную акцию снизилась до $3,41 с $4,59 годом ранее, но превысила консенсус ($2,73). За 9М22 компания заработала $10,03/акц. Менеджмент повысил прогноз на финансовый 2023 год: прибыль $13,80-14,40/акц. против $12,50-13,50/акц. ранее.

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