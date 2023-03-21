Цена газа в Европе может опуститься к $400/тыс. куб. м в марте-апреле 2023г - Freedom Finance Global

Спотовая цена газа в Европе может опуститься в район $400 за тысячу кубометров уже в марте-апреле 2023 года с учетом окончания отопительного сезона и возможного роста поставок со стороны США, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"Хотя запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) сократились до 55,75%, они по-прежнему на 21% превышают средний пятилетний показатель на текущую дату благодаря снижению объемов потребления. Отопительный сезон в Европе заканчивается, и уже понятно, что зиму европейские государства смогли пережить без российского газа, успешно заменив его на энергоресурсы из Норвегии, США и других стран. Россия продолжает прокачку голубого топлива через Украину в максимальном с технической точки зрения объеме 42,4 млн куб. м., - пишет эксперт. - Штаты при этом активно наращивают экспорт и производство СПГ. По информации Минэнерго США, в настоящее время запасы в их ПХГ составляют 41%, что на 24% выше среднего пятилетнего показателя на эту дату. Как следствие, у Америки сохраняется возможность увеличения поставок в Европу. Крупнейший в США завод по производству СПГ Freeport LNG заявил о возобновлении работы всех трех линий сжижения, что позволит увеличить предложение на глобальном рынке и снизить стоимость голубого топлива. С учетом окончания отопительного сезона в Европе и возможного роста поставок со стороны США мы прогнозируем дальнейшее падение газовых котировок в район $400 за тысячу кубометров уже в марте-апреле 2023 года".

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