Бумаги Pinduoduo сохраняют долгосрочную привлекательность - Freedom Finance Global

Бумаги Pinduoduo сохраняют долгосрочную инвестиционную привлекательность, рекомендация - "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне $105 за штуку, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Романа Лукьянчикова.

"Мы оцениваем результаты компании за 4К22 нейтрально позитивно: рост выручки оказался хуже ожиданий, однако это можно связать с трудностями, с которыми столкнулся китайский сектор электронной коммерции в четвертом квартале из-за вспышки заражений коронавирусом после снятия локдаунов. При этом снижающаяся маржа чистой прибыли объясняется ростом рекламных расходов, что является правильным шагом для Pinduoduo на фоне развития компании за пределами Китая (имеется в виду приложение Temu, работающее в США, Канаде, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии) и борьбы за долю рынка в самой Поднебесной. Последнее особенно актуально в условиях неопределенности в отношении восстановления внутреннего спроса, а также ввиду того, что ключевые конкуренты эмитента (Alibaba и JD.com Inc.) предпочитают повышать эффективность бизнеса, а не заниматься экстенсивным развитием, - пишет эксперт. - На этом фоне Pinduoduo сохраняет возможности для наращивания доли на китайском рынке, а первые успехи за пределами Китая могут стать дополнительным стимулом для роста. В долгосрочной перспективе бумаги эмитента сохраняют инвестиционную привлекательность, однако в ближайшие кварталы стоит пристально следить за усилением конкуренции в китайском секторе электронной коммерции".

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