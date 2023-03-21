Рост рынка акций РФ утром замедлился из-за фиксации прибыли игроками, индекс Мосбиржи колеблется вокруг 2400п

Москва. 21 марта. Рынок акций РФ на страте торгов во вторник обновил на фоне внешнего оптимизма максимум индекса Мосбиржи за полгода, после чего игроки предпочли зафиксировать прибыль по ряду бумаг; инвесторы ожидают итогов встречи глав России и Китая. Индекс Мосбиржи проторговывает рубеж 2400 пунктов.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2400,55 пункта (+0,1%, утренний максимум - 2431,23 пункта), индекс РТС - 983,31 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 4%.

Доллар стоит 76,9 рубля (-0,27 рубля).

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что китайско-российские отношения занимают приоритетное положение в дипломатии и внешней политике двух стран как великих держав. Их поступательное развитие является стратегическим выбором Китая.

Во вторник Путин и Си обсудят вопросы экономического взаимодействия двух стран.

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,3% и +2,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,4%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%).

Подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7% и -0,8% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,3%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%).

Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", российский рынок акций выглядит уже перегретым на текущих уровнях и никак не берет во внимание падение цен на сырьевых площадках, что не может не настораживать. Краткосрочно высока вероятность коррекции до появления новых покупателей. В США основным событием недели станет заседание ФРС, итоги будут известны в среду вечером. Скорее всего, регулятор поднимет ключевую ставку на 0.25 п.п., несмотря на разбушевавшийся банковский кризис. Однако такое решение нейтрально скажется на индексах, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), во вторник инвесторы будут следить за риторикой представителей ЕЦБ, в то время как члены ФРС не выступают из-за "недели тишины". В целом на рынке может наблюдаться разнонаправленная динамика в преддверии итогов заседания ФРС в среду. В России в центре внимания останутся новости со встречи президентов РФ и КНР, отмечают эксперты.

Вечером будут опубликованы традиционные недельные данные Американского института нефти по запасам нефти в США. Котировки, по их менению, могут слабо реагировать на статистику по запасам в преддверии итогов заседания ФРС.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром во вторник слабо позитивный.

Инвесторы пока не верят в полное преодоление банковского кризиса в США и Европе, хотя история Credit Suisse завершилась принудительным поглощением. В ближайшие два дня внимание инвесторов сместится в сторону ожиданий итогов заседания ФРС, от которого ждут скромного повышения ставки - на 25 б.п. - или даже сохранения ее на прежнем уровне. Косвенные данные в Китае говорят о росте контейнерных перевозок. В странах G7 пока не находят необходимым менять "потолок цен" на российскую нефть, полагает эксперт. Однако производители нефти могут задуматься о новом сокращении производства. Одним из ключевых моментов вторника будут официальные переговоры глав РФ и КНР по экономическим вопросам, считает Кочетков.

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,4-1,2% во главе с Dow Jones, инвесторы оценивали новость о слиянии двух ведущих швейцарских банков и ждали заседания Федеральной резервной системы США.

Важнейшей для мировых рынков новостью стала покупка швейцарского банка Credit Suisse конкурирующим UBS за 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд). UBS заплатит по 0,76 франка за акцию Credit Suisse, сделка не требует одобрения акционеров и будет полностью оплачена денежными средствами, включая помощь и гарантии со стороны правительства и Швейцарского национального банка.

Акции First Republic Bank упали на 47% после обвала на 80% с начала марта. Аналитики S&P ухудшили рейтинг банка и отметили, что объявленного на прошлой неделе вливания $30 млрд может оказаться недостаточно для устранения проблем банка с ликвидностью.

Во вторник в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня весеннего равноденствия; австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский индикатор Hang Seng прибавил 1,4%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,6-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,3%).

Ключевым событием недели станет заседание Федеральной резервной системы. Аналитики и участники рынка в целом полагают, что в связи с напряженной ситуацией в банковской сфере Федрезерв может поднять базовую ставку всего на 25 базисных пунктов. При этом многие экономисты допускают вероятность, что ставка будет сохранена на прежнем уровне.

На нефтяном рынке утром во вторник цены проседают после роста накануне вечером, на сырьевые рынки давят опасения глобальной рецессии на фоне повышенных рисков в финансовом секторе, игроки ждут итогов заседания Федрезерва США.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК во вторник составила $73,06 за баррель (-1% и +1,4% в понедельник), апрельская цена WTI - $66,77 за баррель (-1,3% и +1,3% накануне).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+21,2%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+6,2%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+6%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+5,3%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+3,6%).

Подешевели акции "Ижстали" (MOEX: IGST) (-2,8%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-1,8%), акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 28,67 млрд рублей (из них 7,89 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,37 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,22 млрд рублей на акции ВТБ).