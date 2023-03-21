Долгосрочные перспективы цены акций Роснефти позитивны - ПСБ

Долгосрочные перспективы цены акций "Роснефти" позитивны, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Результаты "Роснефти" за 2022 год считаем хорошими. На увеличение выручки повлияли рост добычи углеводородов на 2,3% г/г, а также рост объемов реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке на 6% г/г. Эмитент активно экспортировал топливо в Азию и до СВО, а за последние месяцы сумел перенаправить туда и большую часть поставок из Европы. По нашим оценкам, существенных потерь в экспортных поставках компания не испытает. В целом это направление могло, по нашим оценкам, обеспечить более 70% в структуре реализации нефти. EBITDA выросла вслед за выручкой, а также вследствие жесткого контроля расходов компании. На снижение прибыли в основном повлияли передача активов в Германии во внешнее управление и курс рубля, - отмечают эксперты в обзоре. - В 2023 году из-за вынужденного сокращения добычи и более низких цен на нефть, а также вследствие эмбарго и повышения налоговой нагрузки финансовые результаты могут быть слабее. Но успешная ориентация на азиатских клиентов ставит компанию в более выгодное положение по сравнению с конкурентами. Долгосрочные ожидания по "Роснефти" позитивные, в фокусе находится реализация ключевого проекта "Восток Ойл", потенциал - 100 млн тонн к 2030 году".

Также эксперты указывают, что с учетом выплаченных ранее дивидендов за 9М22 финальный дивиденд за 2022 год может составить 18,2 рубля на бумагу, доходность - 4,8%.

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