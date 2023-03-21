Доходности ОФЗ, скорее всего, повысятся на несколько базисных пунктов во вторник - SberCIB

Доходности рублевых гособлигаций, скорее всего, повысятся во вторник на несколько базисных пунктов в преддверии аукционов Минфина РФ в среду, говорится в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research.

Курс рубля может удержаться около уровня в 77 руб./$1 на торгах во вторник, считают эксперты инвестбанка. Ситуация на глобальных рынках постепенно нормализуется, и инвесторы верят, что регуляторы смогут справиться с проблемами американских и европейских банков, отмечают они.

Нефтяные котировки будут держаться вблизи $73 за баррель марки Brent на торгах во вторник, поскольку внимание рынка будет приковано к риторике ФРС после ожидаемого подъема ставки 22 марта, указывают в SberCIB.

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