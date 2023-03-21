Торговый диапазон для рубля во 2К23 составит 73-77 руб./$1 - "Тинькофф Инвестиции"

Торговый диапазон для рубля во II квартале 2023 года, скорее всего, составит составит 73-77 руб./$1, считают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

Эксперты отмечают, что с начала года отечественная валюта потеряла уже более 10% по отношению к доллару США и торгуется близко к 77 руб./$1. С начала года цены на нефть постоянно находятся под давлением. Еще один фактор, который ведет к ослаблению рубля, - повышенный спрос на валюту со стороны населения, в том числе для вывода средств за рубеж. За первые два месяца текущего года физлица приобрели валюту на общую сумму 183,9 млрд рублей. При этом предложение валюты со стороны крупнейших экспортеров, наоборот, снижается, подчеркивают аналитики.

"Мы не ждем существенного роста цен на нефть в ближайшие месяцы, поскольку проблемы в банковской отрасли развитых стран, вероятно, продолжат негативно влиять на ожидания относительно перспектив мировой экономики, - пишут стратеги "Тинькофф Инвестиций". - Учитывая это вкупе с сохраняющимися ограничениями на российский экспорт, мы пересматриваем наш прогноз по рублю на текущий год:

- во втором квартале ждем около 73-77 рублей/доллар;

- во втором полугодии 74-78 рублей/доллар".

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