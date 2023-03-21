Рубль, скорее всего, продолжит во вторник торги в диапазоне 77-78 руб./$1 - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, продолжит во вторник торги в диапазоне 77-78 руб./$1 ввиду находящихся под давлением нефтяных котировок, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Отметим, что увереннее остальных в понедельник на Мосбирже выглядел евро. Поддержку европейской валюте оказывает спрос на нее ввиду запаздывающей денежно-кредитной политики ЕЦБ. Мы полагаем, что в случае преодоления уровня сопротивления парой евро/доллар на отметке 1,075, у пары открывается новый потенциал роста. Это, в свою очередь, будет влиять на удорожание европейской валюты к рублю, - пишет эксперт в комментарии. - Считаем, что во вторник пара доллар/рубль продолжит проторговывать диапазон 77-78 руб./$1 ввиду находящихся под давлением нефтяных котировок. Отметим, что в скором времени ожидаем активизации экспортеров в преддверии налоговых выплат, что должно немного снять перепроданность рубля".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.