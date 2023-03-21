Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 21 марта. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили ростом сессию в понедельник, инвесторы оценивали новость о слиянии двух ведущих швейцарских банков и ждали заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Важнейшей для мировых рынков новостью стала покупка швейцарского банка Credit Suisse конкурирующим UBS за 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд). UBS заплатит по 0,76 франка за акцию Credit Suisse, сделка не требует одобрения акционеров и будет полностью оплачена денежными средствами, включая помощь и гарантии со стороны правительства и Швейцарского национального банка.

Ключевым событием этой недели станет заседание Федеральной резервной системы. Аналитики полагают, что в связи с напряженной ситуацией в банковской сфере Федрезерв может поднять базовую ставку всего на 25 базисных пунктов, отмечает Trading Economics. Тем временем экономист Goldman Sachs Дэвид Мерикл прогнозирует, что ФРС не станет повышать ставку на заседании, которое завершится 22 марта. Однако он по-прежнему ожидает, что ФРС повысит ставку на 25 базисных пунктов в мае, июне и июле.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются во вторник, восстанавливаясь после падения в предыдущие сессии вслед за Уолл-стрит и европейскими рынками. Основные американские индексы накануне выросли на 0,4-1,2%, сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 прибавил 1% благодаря новостям о том, что швейцарский банк UBS покупает испытывающий трудности Credit Suisse. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite увеличился на 0,5%. Гонконгский индикатор Hang Seng прибавил 0,9%. Южнокорейский индекс Kospi вырос на 0,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 подрос на 0,8%. Японские биржи во вторник закрыты в связи с празднованием Дня весеннего равноденствия.

Цены на нефть снижаются утром во вторник после роста по итогам предыдущей сессии, на сырьевые рынки давят опасения глобальной рецессии на фоне повышенных рисков в финансовом секторе. Рынок также ждет итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы, которое завершится в среду вечером. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $73,18 за баррель, что на 0,83% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов накануне эти контракты выросли в цене на $0,92, до $73,79 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $66,94 за баррель, что на 1,03% ниже итогового значения предыдущей сессии. В понедельник контракт подорожал на $0,9, до $67,64 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 20 марта снизилась в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,209 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,006 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник вырос всего на 0,01% и составил 109,13 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (18-20 марта) прибавил 0,08%, поднявшись до 840,65 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ВЭБ.РФ-001Р-22" (+0,31%), "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,18%) и "Почта России БО-002P-03" (+0,16%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть БО-06" (-0,34%), "Роснефть-002Р-05" (-0,11%) и "Автодор-003Р-02" (-0,08%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Балтийский лизинг" в конце марта - начале апреля планирует провести сбор заявок на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П07 объемом от 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 11,0-11,4% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 11,30-11,73% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску будет предусмотрена амортизация - по 33% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 4-го и 5-го купонов, еще 34% от номинала - в дату окончания 6-го купона. В результате дюрация выпуска составит около 2,2 года.

Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" (ППК "РЭО") начинает премаркетинг выпуска облигаций 2-й серии с погашением в декабре 2032 года объемом 2 млрд 978,106 млн рублей. Дата книги заявок и размещения будут определены позднее. Принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы. Ставка купонов будет переменной и рассчитываться как ключевая ставка ЦБ (фиксируется за 30 дней до начала купонного периода) плюс спред. Ориентир по спреду - не более 335 базисных пунктов. Дата окончания 1-го купона - 1 июля 2023 года, остальные купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты выплат 8-39-го купонов будет погашено по 3,125% от номинальной стоимости, в результате дюрация составит около 6,3 года. Дебютный выпуск облигаций 1-й серии объемом 1 млрд 591,075 млн рублей РЭО разместил в конце января текущего года. Заем размещен в рамках программы облигаций ППК объемом до 100 млрд рублей, зарегистрированной ЦБ в декабре 2021 года. Срок действия программы - до 2036 года включительно, облигации в рамках программы смогут размещаться на срок до 12 лет.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) установил ставку 17-го купона облигаций серии БО-09 в размере 0,1% годовых. Банк разместил 10-летние биржевые облигации на 5 млрд рублей в апреле 2015 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона также равна 0,1% годовых. По выпуску 3 апреля предстоит оферта.