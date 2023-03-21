Котировки ОФЗ останутся под давлением на торгах во вторник - ПСБ

Котировки рублевых гособлигаций во вторник останутся под давлением на внешнем негативе, сообщается в комментарии Управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Кривая ОФЗ по итогам торгов в понедельник выросла на 1-4 б.п, доходность 10-летнего бенчмарка (ОФЗ 26221) увеличилась на 4 б.п. (до 10,54% годовых). В начале недели внешний фон остается умеренно негативным - цены на нефть и российский рубль остаются под давлением. Сохранение предложения новых долгосрочных госбумаг со стороны Минфина также будет препятствовать восстановлению котировок. Рекомендуем сохранять защитную структуру портфеля с фокусом на короткие ОФЗ и корпоративные бумаги с рейтингом ААА/А, облигации с плавающими ставками (включая ОФЗ-ПК) и ОФЗ-ИН. Также стоит обратить внимание на валютные локальные облигации", - указывает эксперт.

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