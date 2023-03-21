Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг" покупать" для акций Роснефти

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг" покупать" для акций "Роснефти", сообщается в обзоре аналитиков Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева.

"Публикация финансовых результатов "Роснефти" за 4к22 и весь 2022 год должна, по нашему мнению, оказать поддержку котировкам акций эмитента. Уже на уровне EBITDA компания превзошла наши расчеты на 15%, а по чистой прибыли - на 44% при лучших за весь год показателях рентабельности в последнем квартале. Отметим, что в 4К22 рост производства углеводородов продолжился благодаря наращиванию добычи на новых газовых проектах, а также за счет проекта "Сахалин-1". После ухода его бывшего оператора (ExxonMobil) "Роснефти" удалось в кратчайшие сроки восстановить объемы производства и начать танкерную отгрузку. Чистая прибыль за 2П22 предполагает дивиденды в размере 18 руб. на бумагу (доходность - 4,8%), на 20% выше нашего прогноза. По акциям компании мы подтверждаем рейтинг "покупать", особо отмечая ценность проекта "Восток Ойл", который должен заработать в следующем году", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.