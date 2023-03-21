Котировки золота могут обновить исторические максимумы в 2023г - Freedom Finance Global

Котировки золота могут обновить исторические максимумы в текущем году, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Мировые цены на золото впервые с апреля прошлого года превысили $2000 за тройскую унцию на фоне ожидаемого замедления темпов повышения ставки ФРС, констатирует эксперт. "Вероятность подобного решения резко возросла после банкротств двух американских финансовых организаций, поскольку увеличились риски вывода инвестиций из банковской отрасли. Кроме того, в периоды геополитической или экономической нестабильности золото рассматривается как защитный актив, а сложная ситуация на фондовых рынках только ускоряет темпы удорожания драгметалла", - отмечает Чернов в комментарии.

"Еще в середине января мы прогнозировали, что в 2023 году цены на золото достигнут $2000-2100 за тройскую унцию, но сейчас ожидаем коррекционное снижение котировок после достижения годовых максимумов. С точки зрения технического анализа коррекция в ближайшее время также наиболее вероятна, - пишет аналитик. - В дальнейшем, если ФРС США действительно начнет смягчать монетарную политику, котировки золота, скорее всего, обновят исторические максимумы. Технический анализ (расширение Фибоначчи, основанное на тренде на дневном графике котировок) указывает на ближайшую среднесрочную цель в $2035 за тройскую унцию. Следующий таргет - исторический максимум на отметке $2078. По всей видимости, обе цели будут достигнуты в текущем году".

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