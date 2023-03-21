Цена Brent опустилась до $73,1 за баррель

Уолл-стрит закрылась в плюсе в понедельник. Рынки акций стран АТР растут на торгах во вторник. Нефть дешевеет во вторник.

Американские фондовые индексы завершили ростом сессию в понедельник, инвесторы оценивали новость о слиянии двух ведущих швейцарских банков и ждали заседания Федеральной резервной системы США.

Важнейшей для мировых рынков новостью стала покупка швейцарского банка Credit Suisse конкурирующим UBS за 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд).

UBS заплатит по 0,76 франка за акцию Credit Suisse, сделка не требует одобрения акционеров и будет полностью оплачена денежными средствами, включая помощь и гарантии со стороны правительства и Швейцарского национального банка.

Также ключевым событием этой недели станет заседание Федеральной резервной системы. Аналитики полагают, что в связи с напряженной ситуацией в банковской сфере Федрезерв может поднять базовую ставку всего на 25 базисных пунктов, отмечает Trading Economics.

Тем временем экономист Goldman Sachs Дэвид Мерикл прогнозирует, что ФРС не станет повышать ставку на заседании, которое завершится 22 марта. Однако он по-прежнему ожидает, что ФРС повысит ставку на 25 базисных пунктов в мае, июне и июле.

Акции First Republic Bank упали на 47% после обвала на 80% с начала марта. Аналитики S&P ухудшили рейтинг банка и отметили, что объявленного на прошлой неделе вливания $30 млрд может оказаться недостаточно для устранения проблем банка с ликвидностью.

Капитализация Citigroup Inc. (SPB: C) снизилась на 0,4%, Wells Fargo (SPB: WFC) - на 0,7%. Тем временем котировки бумаг Goldman Sachs Group (SPB: GS) выросли на 2%, JPMorgan Chase - на 1,1%.

Рыночная стоимость американского ритейлера спортивной одежды и обуви Foot Locker Inc. (SPB: FL) упала на 5,7%. В прошлом финквартале компания сократила чистую прибыль в пять раз и дала слабый прогноз на текущий фингод.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 382,6 пункта (1,2%) и составил 32244,58 пункта. Лидером роста в индикаторе стали акции Honeywell International (SPB: HON), подорожавшие на 2,8%. Среди 30 компаний, входящих в расчет индекса, в минусе закрылись только бумаги Intel Corp. (SPB: INTC) (-2,2%) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (-2,6%).

Standard & Poor''s 500 повысился на 34,93 пункта (0,89%) - до 3951,57 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 45,02 пункта (0,39%) и составил 11675,54 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются во вторник, восстанавливаясь после падения в предыдущие сессии вслед за Уолл-стрит и европейскими рынками.

Основные американские индексы накануне выросли на 0,4-1,2%, сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 прибавил 1% благодаря новостям о том, что швейцарский банк UBS покупает испытывающий трудности Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд).

Ключевым событием этой недели станет заседание Федеральной резервной системы. Аналитики и участники рынка в целом полагают, что в связи с напряженной ситуацией в банковской сфере Федрезерв может поднять базовую ставку всего на 25 базисных пунктов. При этом многие экономисты допускают вероятность, что ставка будет сохранена на прежнем уровне.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0,5%.

Наиболее заметный подъем демонстрируют акции Kunlun Tech (10,7%), Zhonghang Electron (6%), Inspur Electronic (1,3%), Wuxi Apptec (5,4%) и Changchun High New (6,7%).

Гонконгский индикатор Hang Seng прибавил 0,9%.

Лидерами роста выступают акции компаний из сферы здравоохранения и потребсектор. Цена бумаг Wuxi Biologics увеличилась на 7,3%, Li Ning - на 5,2%, Chow Tai Fook Jewelry - на 4,4%, AIA Group - на 2,8%.

Акции Bilibili Inc. подскочили более чем на 9% на новости, что китайские регуляторы выдали лицензии на продажу 27 иностранных видеоигр в стране. Дистрибьютором некоторых из них станет Bilibili.

Южнокорейский индекс Kospi вырос на 0,4%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,8%.

Как показал обнародованный во вторник протокол мартовского заседания ЦБ Австралии, руководство регулятора готово рассмотреть возможность паузы в цикле повышения ставок на следующей встрече.

Акции ведущих австралийских банков Macquarie Group, Commonwealth Bank, ANZ Group, Westpac Banking и NAB выросли в цене на 1,3-2,7%.

Также повысилась капитализация крупнейших горнодобывающих и энергетических компаний, включая BHP Group (1,9%), Pilbara Minerals (3,6%), Whitehaven Coal (3,5%) и Woodside Energy (1,8%).

Японские биржи во вторник закрыты в связи с празднованием Дня весеннего равноденствия.

Цены на нефть снижаются утром во вторник после роста по итогам прошлой сессии, на сырьевые рынки давят опасения глобальной рецессии на фоне повышенных рисков в финансовом секторе.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 мск составляет $73,08 за баррель, что на $0,71 (0,96%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов накануне эти контракты выросли в цене на $0,92, до $73,79 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $66,9 за баррель, что на $0,74 (1,09%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В понедельник контракт подорожал на $0,9, до $67,64 за баррель.

"На нефть давит общая слабость экономики, поскольку прогнозы для мирового ВВП ухудшаются из-за тревог относительно финансового сектора, - сказал Бобби Фрейзер из Schneider Electric. - Спрос сильно зависит от экономического роста".

Также рынок ждет итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду вечером. Консенсус-прогнозы предусматривают повышение ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов, при этом многие экономисты также ожидают, что ставка будет сохранена на прежнем уровне.

"Волатильность, скорее всего, сохранится на этой неделе, в фокусе останутся проблемы финансового рынка. Кроме того, нас ждет заседание ФРС, которое повышает неопределенность", - написали аналитики банка ING.