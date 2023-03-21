Рубль меняется незначительно к доллару и юаню на старте торгов с учетом противоречивых внешних сигналов

Москва. 21 марта. Доллар США и юань демонстрируют малозаметные изменения на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль меняется слабо под влиянием разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 77,11 руб./$1 (-6,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 13,47 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,6 коп. - до 11,21 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", российская валюта меняется незначительно на старте торгов на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала. Нефтяные котировки сохраняют негативную динамику, однако во вторник утром сырьевой фактор уравновешивается притоком оптимизма на фондовых площадках.

Участники нефтяного рынка действуют с оглядкой на риски банковской системы, опасаясь расширения банковского кризиса и наступления мировой рецессии.

Шесть центральных банков мира предпримут меры для улучшения глобального доступа к долларовой ликвидности на фоне банковского кризиса. В совместном заявлении в воскресенье ЦБ заявили, что с понедельника они перейдут с еженедельных на ежедневные долларовые аукционы для того, чтобы "ослабить напряженность на мировых рынках финансирования". Ежедневные своп-линии между ФРС и Европейским центральным банком, Банком Англии, Швейцарским национальным банком (SNB), Банком Канады и Банком Японии будут действовать как минимум до конца апреля.

В свою очередь, ЦБ РФ сообщил, что банки с 1 октября 2023 года для передачи финансовой информации при переводах средств на территории России будут обязаны использовать только российские сервисы и отечественную финансовую инфраструктуру. Эта мера позволит обеспечить надежность, бесперебойность и безопасность обмена данными при проведении внутрироссийских операций, пояснил регулятор.

Важная для рынков информация о событиях в экономике Китая - крупного потребителя нефти - может поступить во вторник из Кремля, где намечены переговоры президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина, в которых примет участие большинство членов правительства РФ. Этот день у председателя КНР начнется со встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, президентская программа продолжится во второй половине дня.

По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин непосредственно подпишут совместное заявление РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. Си Цзиньпин приехал в Москву накануне, визит в понедельник начался с его переговоров с Путиным "тет-а-тет", которые продлились четыре с половиной часа.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $73,11 за баррель, что на 0,92% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $67,15 за баррель, что на 0,99% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник торгуются с положительной динамикой: китайский CSI 300 растет на 0,42%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,33%, южнокорейский Kospi увеличился на 0,41%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 1,19%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрос на 0,13%. Биржи Японии не работают из-за праздника - Дня весеннего равноденствия.

Американские фондовые индексы завершили ростом сессию в понедельник, инвесторы оценивали новость о слиянии двух ведущих швейцарских банков и ждали заседания ФРС. Важнейшей для мировых рынков новостью стала покупка швейцарского банка Credit Suisse конкурирующим UBS за 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд). UBS заплатит по 0,76 франка за акцию Credit Suisse, сделка не требует одобрения акционеров и будет полностью оплачена денежными средствами, включая помощь и гарантии со стороны правительства и Швейцарского национального банка.

Также ключевым событием этой недели станет заседание ФРС. Аналитики полагают, что в связи с напряженной ситуацией в банковской сфере Федрезерв может поднять базовую ставку всего на 25 базисных пунктов. Другие прогнозируют, что ставка останется неизменной.