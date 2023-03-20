Рубль в понедельник подешевел к доллару и евро на фоне упавшей нефти

Москва. 20 марта. Доллар США и евро выросли на Московской бирже по итогам понедельника, рубль упал к бивалютной корзине на фоне негативной динамики на рынке энергоносителей.

Курс доллара США составил 77,17 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 11 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,71 руб./EUR1, подорожав на 71,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 38,11 копейки - до 79,66 рубля. Курс китайского юаня вырос на 1,7 копейки - до 11,19 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль понизился к доллару и евро в понедельник, завершил день вблизи минимальных значений с апреля прошлого года на фоне негативной динамики на рынке нефти. Ее котировки продолжают снижаться после рекордного с прошлого лета падения по итогам минувшей недели. За прошлую неделю Brent рухнула на 11,9%, WTI - на 13%. Это самое значительное недельное снижение соответственно с августа прошлого года для европейской нефти и с июня для американской.

Негативные настроения на нефтяном рынке обусловлены опасениями относительно того, что кризисная ситуация в банковском секторе США может спровоцировать рецессию в американской экономике, сообщает MarketWatch. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 0,51% - до $72,6 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,73% - до $66,25 за баррель.

Важнейшей для рынков новостью стала покупка швейцарского банка Credit Suisse конкурирующим UBS за 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд). UBS заплатит по 0,76 франка за акцию Credit Suisse, сделка не требует одобрения акционеров и будет полностью оплачена денежными средствами, включая помощь и гарантии со стороны правительства и Швейцарского национального банка.

Страны "группы семи" (G7), вероятно, не пересмотрят на этой неделе потолок цен на российскую нефть, как планировалось ранее, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. "Маловероятно, что в G7 пересмотрят потолок цен на российскую нефть на этой неделе. (...) Исполнительный орган ЕС (Еврокомиссия - ИФ) на выходных проинформировал страны-члены союза о том, что интерес в изменении уровня цен на данном этапе среди стран G7 невелик", - информирует агентство.

Сейчас потолок составляет $60 за баррель.

Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщает, что власти Польши, Латвии и Литвы призывают понизить потолок цен на нефть из России до $49 за баррель.

Агентство напоминает, что ранее в "семерке" договорились пересмотреть предельную цену на российскую нефть в середине марта. Законодательство ЕС предусматривает, что нужно сохранить потолок на уровне, который на 5% ниже средних рыночных показателей.

Согласно имеющимся договоренностям, пересмотр проводится раз в два месяца. В январе по итогам переговоров было решено сохранить потолок на уровне $60 за баррель.

Участники глобального рынка находятся в ожидании результатов двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США. Оно завершится вечером в среду, 22 марта, рынок в целом ожидает, что американский ЦБ повысит ставку на 25 базисных пунктов. В то же время аналитики многих банков допускают, что ставка может быть оставлена на прежнем уровне. Следом глава ФРС Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию.

"Курс рубля вновь оказался под давлением по отношению к основным валютам: пара "доллар-рубль" торгуется выше 77 руб./$1. Ослабление рубля происходит на фоне заметного падения цен на нефть из-за банковского кризиса на западных рынках. Локально поддержку рублю может оказать начинающийся налоговый период. На наш взгляд, на данном этапе вряд ли стоит ожидать активных действий на валютном рынке со стороны ЦБ или Минфина, дефицит бюджета в случае ухода цен на нефть на более низкие уровни можно будет компенсировать за счет более слабого курса национальной валюты", - рассказал "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев.

"На прошлой неделе рубль ослаб к доллару на 1,3%, закрыв неделю на уровне 77,1. Ослабевание курса рубля происходило на фоне снижения цен на нефть и роста спроса на низкорискованные активы. Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе рубль будет находиться в диапазоне 75-79 за доллар США", - отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

"Упавшие цены на нефть усилили давление на рубль на прошлой неделе, и курс пары "доллар-рубль" в моменте обновлял максимумы с апреля. Волатильность на валютном рынке усиливалась также экспирацией фьючерсов. Во второй половине текущей недели могут усилиться продажи валютной выручки экспортерами в рамках налогового периода. На этом фоне у курса пары "доллар-рубль" сохраняется потенциал к снижению к 76,5 руб./$1", - считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 21 марта на 63,78 копейки, до 77,2422 руб./$1, и увеличил курс евро на 91,01 копейки, до 82,3736 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 49,06 копейки по отношению к пятнице и составил 77,1269 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 47,96 копейки и составил 77,1386 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 567,458 млн, из которых $541,702 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 025,756 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" укрепился на 88,37 копейки, до 82,3257 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 87,51 копейки, до 82,3782 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR795,082 млн, из которых EUR178,567 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR616,515 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно опустились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на 3 месяца, которая подросла на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,31% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 5 б.п. - до 7,52% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 7,7% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 8 б.п. - до 7,83% годовых, ставка на срок 6 месяцев понизилась на 7 б.п. - до 8,47% годовых.