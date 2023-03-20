Рынок акций РФ начал неделю с роста к 2400п по индексу Мосбиржи во главе с банками на дивидендных ожиданиях

Москва. 20 марта. Рынок акций РФ в понедельник вырос во главе с финансовым сектором на дивидендных ожиданиях по бумагам Сбербанка и ВТБ, а также в ожидании итогов переговоров глав России и Китая; внешние площадки подавали смешанные сигналы из-за опасений расширения банковского кризиса и наступления мировой рецессии.

Индекс Мосбиржи поднялся в район 2400 пунктов во главе с бумагами ВТБ (+14,6%) - оба инструмента обновили максимумы за полгода.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2397,16 пункта (+3,2%), индекс РТС - 979,83 пункта (+3,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 6,3%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 77,08 рубля (+0,02 рубля), днем курс поднимался до 77,76 руб./$1.

Акции ВТБ подскочили до 0,019125 рубля, объем торгов превысил 9,84 млрд рублей.

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью международному китайскому телеканалу CGTN заявил на выходных, что ВТБ ждет рекордную квартальную прибыль в первом квартале этого года. Как известно, самым успешным в части финансового результата для ВТБ был третий квартал 2021 года, когда банк заработал 87 млрд рублей чистой прибыли по МСФО.

Также подорожали акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+6,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+4,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+4,5%), Сбербанка (+4% и +4,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,5% и +2,9% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,8%).

Чистая прибыль "Роснефти" в 2022 году снизилась на 7,9% по сравнению с 2021 годом - до 813 млрд руб., сообщила компания. На показатель годовой прибыли повлияла передача активов в Германии во внешнее управление, а также курс рубля, отмечают в компании. Чистая прибыль "Роснефти" в IV квартале 2022 года выросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 18,7%, до 222 млрд руб.

Чистая прибыль "Роснефти" за 2022 год "служит фундаментом для продолжения стабильных выплат акционерам по результатам работы за весь отчетный период", заявил СЕО компании Игорь Сечин, процитированный в сообщении НК о ее финансовых результатах.

Компания напомнила, что в соответствии с положениями своей дивидендной политики распределила между акционерами 50% чистой прибыли за первое полугодие 2022 г по МСФО в виде промежуточных выплат (20,39 руб./акция, в сумме 216,1 млрд руб.). Выплаты завершились в феврале этого года.

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в Россию с государственным визитом, который продлится до 22 марта. В понедельник глава КНР провел переговоры в формате тет-а-тет с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент РФ Путин также сообщил, что вопросы экономического взаимодействия двух стран будут обсуждаться с председателем КНР во вторник.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций начал неделю активным ростом, индекс Мосбиржи взлетел к максимальным значениям с сентября прошлого года. Основным спросом пользовались голубые фишки, в частности, продолжилось ралли в Сбере, активно дорожали тяжеловесные акции "Газпрома", "Роснефти". Слабость рубля поддержала бумаги экспортеров.

На глобальных рынках маятник настроений вновь качнулся в сторону оптимизма - появились сообщения об урегулировании кризиса вокруг Credit Suisse, отмечает эксперт. Впрочем, рыночный сантимент остается высоко чувствительным к новостному фону и любой негатив, так или иначе связанный с банками в США или Европе, может снова погрузить рынки в состояние уныния, полагает Бахтин.

Цены на нефть, по его словам, пока не спешат реагировать на общий risk on, продолжая курсировать чуть выше $70 за баррель Brent. Тем не менее, представляется, что локально котировки нащупали дно и в ближайшей перспективе не исключен отскок.

Во вторник инвесторы могут проявлять некоторую сдержанность в преддверии заседания ФРС США, итоги которого будут оглашены 22 марта. В случае ухудшения внешнего фона на российском рынке возможна частичная фиксация прибыли, прогноз по индексу МосБиржи на 21 марта - 2310-2410 пунктов, прогнозирует Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, на рынок акций РФ вернулась главная его стратегическая идея - дивидендные надежды. Продолжили дорожать акции Сбербанка, а вслед за ними бумаги "Газпрома" и ВТБ.

"Финрезультаты ВТБ за 2022 год сложно назвать сильными, но банк также не платил дивиденды за весьма неплохой 2021 год. Соответственно, экстраполируя действия Сбербанка, можно предположить, что и ВТБ пойдет по такому же пути, предоставив бюджету возможность получить значительные средства через дивиденды. Впрочем, щедрыми они вряд ли будут, так как банк в конце прошлого года заметно потратился на покупку банка "Открытие". Схожая ситуация с "Газпромом": отложенные дивиденды за 2021 год частично изъяты допналогами. Однако и диапазон 16-20 руб. на акцию "Газпрома" в сложившейся ситуации будет вполне привлекательной дивидендной целью", - считает Кочетков.

Внешний банковский кризис, по его словам, почти не оказывает влияния на рубль, но опосредованное давление осуществляется через дешевеющую нефть. Однако есть и польза от кризиса - золото на торгах в понедельник протестировало планку $2000 за тройскую унцию. Если регуляторам ведущих стран придётся активно обеспечивать ликвидность банков, то это станет новым поводом для цикла роста цены золота, которое занимает существенную долю в международных резервах РФ, полагает аналитик.

Европейские рынки, отмечает Кочетков, приняли без особого оптимизма принудительное слияние UBS AG и Credit Suisse, и хотя крупнейший швейцарский банк заплатил 3 млрд франков, предполагается списание убытков в размере $5,4 млрд. Акции Credit Suisse потеряли около 60% в начале торгов, бумаги UBS AG падали почти на 8%. "Владельцам высокодоходных бондов Credit Suisse придется списать убытки на $17 млрд. Данное обстоятельство уже вызвало недоумение инвесторов, так как владельцы облигаций рассчитывали на более высокую защищенность своих инвестиций, чем владельцы акций", - считает аналитик "Открытие Research".

В минувшие выходные, по словам Кочеткова, премьер Ирака и генсек ОПЕК призвали добывающие страны к координированным действиям, чтобы обеспечить ценовую стабильность нефти, что повышает шансы на внеочередное совещание стран ОПЕК+ и новое сокращение производства. Пока же регулярное совещание ожидается 3 апреля. Если ценовая ситуация не начнет выправляться, то шансы на сокращение добычи будут высокими, так как многие арабские страны рассчитывают свои бюджеты на основе цены нефти около $80 за баррель.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в начале недели сохранил оптимизм благодаря ожиданиям в отношении дивидендов национальных компаний.

Акции Сбербанка (199 рублей) продолжили обновлять пики с февраля 2022 года и ожидаемо приостановили повышение у психологически важной отметки 200 руб. Бумаги других компаний повышались на оптимизме в отношении дивидендов после пятничных рекомендаций по рекордным выплатам Сбербанком, отмечает аналитик. Так, в лидерах роста выступили акции ВТБ в после заявления главы банка Андрея Костина об ожиданиях рекордной прибыли банка в I квартале текущего года, со ссылкой, в том числе, на устойчивость российской экономики в условиях западных санкций. ВТБ не публиковал финансовых результатов за 2022 год, но, по словам Кожуховой, известно, что год был для кредитора убыточным.

По ее оценке, в надеждах на дивиденды ВТБ стоит учитывать, что, исходя из предыдущей истории выплат в 2019-2021 годах, ВТБ предлагал достаточно скромную доходность (ниже 3% годовых), и по факту может разочаровать покупателей.

Новости о покупке Credit Suisse банком UBS примерно за $3,3 млрд не вызвали особого оптимизма на рынках, так как предполагают, в том числе, списание долгов по облигациям. Тем не менее, позже настроения стабилизировались: акции UBS просели на 3,5%, а бумаги Credit Suisse обвалились более чем на 60%. Ситуация с Credit Suisse, похоже, разрешилась, но не в пользу акционеров и кредиторов эмитента, что создает тревожный прецедент, считает Кожухова.

Нефтяной рынок остается под нисходящим давлением, отмечает аналитик. Премьер-министр Ирака и генсек ОПЕК по итогам встречи на выходных подчеркнули необходимость координации действий стран, экспортирующих нефть, для ограничения волатильности цен.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, в выходные ФРС объявила об объединении усилий с Банком Канады, Банком Англии, Банком Японии, ЕЦБ и Национальным банком Швейцарии для координации действий по расширению предоставления ликвидности за счет постоянной договоренности о своп-линиях в долларах США. Тем временем, швейцарский банк UBS при поддержке властей купит Credit Suisse за $3,24 млрд, чтобы предотвратить крах последнего, при этом ЦБ страны предоставит обоим банкам гарантию ликвидности в размере $108 млрд в дополнение к ранее объявленному кредиту на $54 млрд. А ранее проблемный американский банк First Republic Bank получил помощь в размере $30 млрд от 11 ведущих кредиторов США, причем фининституты заявили о доверии "к банкам всех размеров" в Штатах и готовности помогать им в случае необходимости, отмечает он.

Данные шаги, по всей видимости, не смогли полностью успокоить мировое инвестиционное сообщество, которое опасается, что проблемы в финансовом секторе могут оказаться гораздо глубже, чем это представляется на текущий момент, полагает Додонов.

Главным событием ближайших дней станет, по его словам, заседание ФРС. Большинство трейдеров ожидают, что американский регулятор поднимет ключевую ставку на 25 б.п., при этом многие эксперты не исключают, что ставка будет оставлена без изменений. Кроме того, в свете последних событий интерес будут представлять заседания Банка Англии и Национального банка Швейцарии, также запланированные на эту неделю.

Российские фондовые индексы, отметил аналитика ФГ "Финам", продолжили подъем в понедельник, несмотря на пессимистичные настроения на зарубежных фондовых площадках, которые опасаются усугубления банковских проблем и наступления рецессии в мире, и продолжающееся падение цен на нефть. В лидерах роста в РФ вновь оказался финансовый сектор, драйвером для которого выступают пятничная новость о рекордных дивидендах Сбера, а также заявление главы ВТБ Андрея Костина о том, что банк ждет рекордной прибыли в I квартале 2023 года. Дополнительный позитивный фон создает государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, который, как ожидается, будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества между странами, полагает Додонов.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, австралийский индекс S&P/ASX200 - на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng снизился на 2,7%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 1,2-1,6%) и плюсуют Штаты (индексы прибавляют 0,3-1,1% во главе с Dow Jones).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) вновь ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК. Таким образом, китайский ЦБ не меняет ставки уже семь заседаний подряд.

Инвесторы продолжают оценивать риски для банковской и финансовой систем после новости о покупке швейцарским UBS испытывающего трудности банка Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд), сообщил MarketWatch.

О сделке объявил президент Швейцарии Ален Берсе в сопровождении руководителей обоих банков и главы Швейцарского национального банка (SNB).

"Путем поглощения Credit Suisse банком UBS было найдено решение для обеспечения финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики в этой исключительной ситуации", - говорится в заявлении SNB.

UBS заплатит по 0,76 франка за акцию Credit Suisse. Сделка, которая не требует одобрения акционеров, будет полностью оплачена денежными средствами. На закрытие торгов в пятницу акции Credit Suisse стоили 1,86 франка. По данным Financial Times, первоначально UBS предлагал всего 0,25 франка за акцию бывшего конкурента.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что предпринятые швейцарскими властями действия "полезны для восстановления упорядоченных рыночных условий и обеспечения финансовой стабильности". Банковский сектор еврозоны устойчив благодаря сильным позициям капитала и ликвидности, отметила она.

Заседание Федрезерва США состоится 21-22 марта, рынок в целом ожидает, что американский ЦБ повысит ставку на 25 базисных пунктов. В то же время аналитики многих банков допускают, что ставка может быть оставлена на прежнем уровне.

На нефтяном рынке цены к вечеру в понедельник отыграли часть утренних потерь, цена Brent отскочила от уровня $70 за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $72,76 за баррель (-0,3% и -2,3% в пятницу), апрельская цена WTI - $66,37 за баррель (-0,6% и -2,4% в пятницу).

Негативные настроения на нефтяном рынке обусловлены опасениями относительно того, что кризисная ситуация в банковском секторе США может спровоцировать рецессию в американской экономике, сообщает MarketWatch.

За пять предыдущих рабочих дней Brent рухнула на 11,9%, WTI - на 13%. Это самое значительное недельное снижение соответственно с августа прошлого года для европейской нефти и с июня для американской.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Ижстали" (MOEX: IGST) (+14,1% и +4,2% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+11,9%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+6%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+5,8%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+5,6%), "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (+5,5%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (+4,4%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+4,3%) и "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,2%).

Выросли акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+4%) на корпоративных новостях. Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в 2022 году выросла в 10,8 раза, до $385,3 млн, сообщила компания. При этом "Совкомфлот" подтвердил политику по выплате акционерам не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.

Подешевели бумаги ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-1,9%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-1,7%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-1,3%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-1,1%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-1%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-0,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 84,16 млрд рублей (из них 21,81 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 17,23 млрд рублей на бумаги "Газпрома").