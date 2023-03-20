20 марта 2023 года 18:56
Цены евробондов РФ продемонстрировали смешанную динамику на фоне стабилизации ситуации на мировых рынках
Москва. 20 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали смешанную динамику на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries), в ожидании итогов мартовского заседания ФРС. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ расширились, а для ряда бумаг - сузились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 15 базисных пунктов - до 61,68% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 9,99% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году выросли в цене на 27 базисных пунктов, подорожав до 64,53% от номинала (их доходность снизилась на 4 базисных пункта - до 9,73% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 6 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене всего 1 базисный пункт, подешевев до 43,02% от номинала (его доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 12,71% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 18 базисных пунктов - до 43,68% от номинала (их доходность выросла на 20 базисных пунктов - до 35,1% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 43,26% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 27,14% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 8 базисных пунктов, подорожав до 41,47% от номинала (их доходность снизилась на 3 базисных пункта - до 21,67% годовых).
Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал за день на 80 базисных пунктов - до 87,53% от номинала (его доходность снизилась на 198 базисных пунктов - до 29,48% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, составив 65,83% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 20 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом на мировых рынках капитала после довольно волатильных предыдущих нескольких дней в понедельник наметилась некоторая стабилизация.
Глобальные инвесторы оценивают новости о слиянии двух ведущих швейцарских банков и ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Важнейшей для мировых рынков новостью стала покупка швейцарского банка Credit Suisse конкурирующим UBS за 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд). UBS заплатит по 0,76 франка за акцию Credit Suisse, сделка не требует одобрения акционеров и будет полностью оплачена денежными средствами, включая помощь и гарантии со стороны правительства и Швейцарского национального банка.
Также ключевым событием этой недели станет заседание ФРС США. Аналитики полагают, что в связи с напряженной ситуацией в банковской сфере Федрезерв может поднять базовую ставку всего на 25 базисных пунктов, отмечает Trading Economics. Тем временем экономист Goldman Sachs Дэвид Мерикл прогнозирует, что ФРС не станет повышать ставку на заседании, которое завершится 22 марта. Однако он по-прежнему ожидает, что ФРС повысит ставку на 25 базисных пунктов в мае, июне и июле.
Опубликовано: /Финмаркет/
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