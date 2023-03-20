SberCIB сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Совкомфлота

SberCIB Investment Research сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Совкомфлота" на фоне сильных финансовых результатов компании за 2022 год, сообщается в аналитическом материале инвестбанка.

"Показатели "Совкомфлота" за 2022 год выглядят сильными: выручка достигла $1,9 млрд, что выше нашего прогноза на 8%, EBITDA - $1,039 млрд, что лучше ожиданий на 10%. Вместе с тем оценка чистой прибыли компании - 20,36 млрд руб., или $297 млн - на 27% ниже ожиданий. Вероятно, причина в значительных разовых расходах", - пишет аналитик Георгий Иванин.

"Совкомфлот" подтвердил, что продолжит направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли. Это значит, что за 2022 год компания может выплатить 4,3 руб. с доходностью 7,3%, указывает аналитик. Иванин не исключает, что выплата может превысить 50% от прибыли, потому что государству нужны дополнительные поступления в бюджет. Если компания выплатит 100%, дивидендная доходность составит более 14%. Точный размер дивиденда пока не известен.

"То, что "Совкомфлот" вновь платит дивиденды - позитивный фактор. Ставки фрахта на перевозку нефти в этом году остаются высокими, поэтому можно ожидать от компании сильных результатов и по итогам 2023 года", - прогнозирует эксперт.

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