"БКС МИ" повысил целевую цену акций Warner Bros. Discovery до $19,5

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Warner Bros. Discovery с $19 до $19,5 на горизонте года, что предполагает потенциал роста 36% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Выручка компании за 4К22 составила $11 млрд (-11% г/г, +12% к/к) - на 1% хуже ожиданий. Общая OIBDA составила $2,6 млрд (-5% г/г, +7% к/к, маржа 24%) - на 1% лучше ожиданий. Свободный денежный поток составил $2,4 млрд (рентабельность 23%). В этом году компания планирует выпустить объединенный стриминг (HBO Max и Discovery+). Мы полагаем, что запуск объединенного стриминга и более насыщенный график релиза фильмов вместе с успехом игры Hogwarts Legacy станут основными драйверами роста котировок медиагиганта Warner Bros. Discovery на этот год", - пишут эксперты "БКС МИ".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.