"КИТ Финанс Брокер" повысил целевую цену акций Сбербанка до 220 руб

"КИТ Финанс Брокер" повысил целевую цену обыкновенных акций Сбербанка с 200 руб. до 220 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "покупать" для бумаг банка, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Наблюдательный совет рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение о выплате дивидендов в объеме 565 млрд руб. или 25 руб. на одну акцию. Текущая дивидендная доходность составляет почти 13%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 11 мая 2023 года. На фоне этого акции Сбера выросли в пятницу на 10%. Такие высокие дивиденды обусловлены распределением прибыли прошлых лет, так как за 2021 года банк не выплачивал дивиденды. Более того, глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что после выплаты дивидендов достаточность капитала банка будет выше ограничений ЦБ РФ", - пишут эксперты.

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