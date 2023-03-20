Справедливая доходность новых бондов "Борец капитал" находится на уровне 12,3-12,4% - Инвестбанк Синара

Справедливая доходность нового выпуска трехлетних облигаций ООО "Борец капитал" серии 001P-01 находится на уровне чуть ниже 12,3-12,4% годовых, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Борец капитал" 21 марта откроет книгу заявок на облигации серии 001P-01 на сумму не менее 10 млрд руб. Срок обращения бумаг - 3 года, купонный период - 91 день. Ориентир по доходности - не выше значения КБД Московской биржи на сроке 3 года + 400 б. п. На конец пятницы ориентир по доходности соответствовал 12,88% годовых. Бумаги производственных компаний с аналогичным уровнем кредитного рейтинга торгуются не выше 12% годовых при сопоставимой дюрации, а доразмещение бумаг ХК "Новотранс" на прошлой неделе прошло с доходностью 12,2% годовых. Размещение локальных бумаг дебютное, но евробонды ПК "Борец" хорошо известны на рынке. Мы полагаем, что справедливая доходность нового выпуска облигаций примерно на 50-60 б. п. ниже заявленного ориентира - в районе 12,3- 12,4% годовых", - пишет эксперт.

"Борец капитал" - компания, созданная для привлечения финансирования для своей 100% материнской компании ООО "ПК "Борец", специализирующейся на разработке и производстве насосного оборудования для нефтяных компаний. Материнской компании присвоен рейтинг А+(RU) от АКРА со "стабильным" прогнозом.

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