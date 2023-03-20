SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации

Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации. В подборку вошли "Самолет", "Мечел", "Черкизово", "ТМК", Inarctica, "Сегежа Групп" и "Белуга Групп", отмечается в комментарии инвестбанка.

"С начала февраля, когда мы в прошлый раз меняли подборку, индекс компаний средней и малой капитализации вырос. Причина этого - объявление дивидендов за 2022 год. Акции "Белуга Групп" больше всего подорожали с прошлого пересмотра подборки (плюс 22,3% за шесть недель). Участникам рынка понравились результаты компании за 2022 год и неожиданно высокие дивиденды. Дивидендная доходность этих бумаг превысит 10%. Мы оставляем акции "Белуги" в подборке и по-прежнему позитивно смотрим на компанию", - отмечают аналитики инвестбанка.

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