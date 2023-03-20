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20 марта 2023 года 14:08
SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации
Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации. В подборку вошли "Самолет", "Мечел", "Черкизово", "ТМК", Inarctica, "Сегежа Групп" и "Белуга Групп", отмечается в комментарии инвестбанка. "С начала февраля, когда мы в прошлый раз меняли подборку, индекс компаний средней и малой капитализации вырос. Причина этого - объявление дивидендов за 2022 год. Акции "Белуга Групп" больше всего подорожали с прошлого пересмотра подборки (плюс 22,3% за шесть недель). Участникам рынка понравились результаты компании за 2022 год и неожиданно высокие дивиденды. Дивидендная доходность этих бумаг превысит 10%. Мы оставляем акции "Белуги" в подборке и по-прежнему позитивно смотрим на компанию", - отмечают аналитики инвестбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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